Guanti e mascherine alla Crai di Sant'Alessio, una cliente: "E' così che si combatte il Coronavirus"

venerdì, 6 marzo 2020, 16:42

METRO Italia celebra le donne e in particolare tutte quelle che hanno deciso di fare della cucina e dell’accoglienza la loro storia imprenditoriale di successo. Per far emergere il loro impegno METRO Italia le premia con un corso METRO Academy a loro scelta, tra quelli in catalogo presso le sedi...

mercoledì, 4 marzo 2020, 20:49

Domani sera (giovedì 5 marzo), alla trattoria - pizzeria - bar "La Tosca" di Gignano di Brancoli, replica del menù lucchese della nonna

martedì, 3 marzo 2020, 13:38

Sarà incentrato sulla preparazione di focaccia e grissini il prossimo corso organizzato da Grano Salis Food & Drink, la nuova struttura polifunzionale dedicata alla cucina e al cibo in generale, in via di Tiglio a Lucca

lunedì, 2 marzo 2020, 23:55

Finalmente una bella notizia: riapre il Bar Giardino all'omonimo quartiere della periferia cittadina. Lo storico locale riaprirà i battenti giovedì 5 marzo

lunedì, 2 marzo 2020, 23:44

Hanno resistito, non hanno mollato e, alla fine, almeno per ora, sono stati premiati: sono Lorenzo, Riccardo e tutto lo staff del Kinki Sushi di via delle Città Gemelle a S. Anna

venerdì, 28 febbraio 2020, 16:15

Prenderà il via lunedì 2 marzo il corso dedicato da Grano Salis, il progetto di benessere alimentare del gruppo Giannecchini, alla cosiddetta Latte Art, ossia a quei meravigliosi 'geroglifici' che troviamo, spesso, su cappuccini e caffè macchiati