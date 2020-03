Riapre il Piccolo Mondo con il solo asporto

Altri articoli in Enogastronomia

mercoledì, 11 marzo 2020, 18:29

In una città che chiude, c'è un negozio che resta aperto e non molla: è Gigliola in corso Garibaldi dove si mangia da dio e si vende un pane che bisogna assaggiare almeno una volta per non dimenticarselo mai

martedì, 10 marzo 2020, 16:44

Come era prevedibile all'indomani delle misure decise dal Governo per l'emergenza Coronavirus con la chiusura in tutta Italia dei ristoranti alle 18, anche a Lucca si abbassano le saracinesche

lunedì, 9 marzo 2020, 19:44

"Bella iniziativa a favore dei dipendenti e degli acquirenti". A scriverlo sul suo profilo Facebook è una cliente che, questa mattina, dopo aver fatto la spesa nel supermercato Crai di Sant'Alessio, ha voluto dedicare un post alla modalità con cui il negozio sta affrontando l'attuale crisi

venerdì, 6 marzo 2020, 16:42

METRO Italia celebra le donne e in particolare tutte quelle che hanno deciso di fare della cucina e dell’accoglienza la loro storia imprenditoriale di successo. Per far emergere il loro impegno METRO Italia le premia con un corso METRO Academy a loro scelta, tra quelli in catalogo presso le sedi...

mercoledì, 4 marzo 2020, 20:49

Domani sera (giovedì 5 marzo), alla trattoria - pizzeria - bar "La Tosca" di Gignano di Brancoli, replica del menù lucchese della nonna

martedì, 3 marzo 2020, 13:38

Sarà incentrato sulla preparazione di focaccia e grissini il prossimo corso organizzato da Grano Salis Food & Drink, la nuova struttura polifunzionale dedicata alla cucina e al cibo in generale, in via di Tiglio a Lucca