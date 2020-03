Enogastronomia



Riapre lo storico bar al quartiere Giardino grazie ad Andrea ed Eugenio

lunedì, 2 marzo 2020, 23:55

Finalmente una bella notizia: riapre il Bar Giardino all'omonimo quartiere della periferia cittadina. Lo storico locale. già ritrovo dei tifosi della Lucchese, riaprirà i battenti giovedì 5 marzo per volontà di due amici, Andrea ed Eugenio con la collaborazione della torrefazione New York che ha creduto nel progetto.

Il cuore pulsante del quartiere Giardino, riqualificato e ammodernato dal comune di Lucca, darà così la possibilità ai suoi abitanti di riavere un punto di riferimento importante e un luogo di svago e ritrovo.

Il bar-tabacchi sarà in grado di accogliere gli abitanti della zona e non soltanto a partire dalla colazione all'aperitivo o alla pizza da asporto e al tavolo passando per il brunch di mezzodì. Si potrà anche usufruire di alcuni servizi on line come pagamento di bollette, ricariche telefoniche e altro ancora. Appuntamento a giovedì 5 marzo. Un grande in bocca al lupo dalla Gazzetta di Lucca.