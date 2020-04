Enogastronomia



80 anni di specialità pasticcere sulle vostre tavole: Pinelli parte con le consegne a domicilio

sabato, 18 aprile 2020, 12:33

di giulia del chiaro

"La ciliegina sulla torta" ve la portano direttamente a casa. Sì, perché la Pasticceria Pinelli, dopo il successo della prova fatta durante il periodo di Pasqua, si è organizzata per portare, direttamente sulle tavole dei lucchesi, tutto il gusto e la tradizione di 80 anni di passione pasticcera, confluita in un assortito menù dolce e salato.

"Nel periodo di Pasqua – spiega la figlia del titolare, Helen Cordoni – abbiamo sperimentato le consegne a domicilio di dolci, uova e colombe pasquali di produzione propria. I nostri clienti abituali, e non solo, hanno accolto la nostra proposta dimostrando di gradire un servizio di questo tipo". Così, senza indugiare, la famiglia Cordoni si è messa subito a lavoro per attivare le consegne a domicilio nel fine settimana e rispondere, in questo modo, alle tante richieste della clientela.

Il servizio di consegna a domicilio si svolge il sabato e la domenica e per una spesa minima di 10 euro. La collocazione geografica dell'attività, divisa nelle due sedi di via Beccheria e via Pesciatina, consentirà di effettuare le consegne in centro storico, nella periferia, ma anche in tutta la piana.

Ecco cosa è possibile ordinare: cornetti classici, sfoglie alla mela, torte lucchesi (cioccolato, verdura, ricotta, crema), pizzette, focaccine, paste e bignè assortiti, mignon e trecce lucchesi.

Le torte e le crostate, invece, devono essere fissate in anticipo e, su richiesta, è possibile ordinarle tra settimana.

"Sentiamo l'esigenza – spiega Cordoni – di cominciare a fare qualcosa di più e, dopo un mese di chiusura, rimboccarci le maniche per noi, per i nostri dipendenti e per i clienti che, proprio in un momento difficile come questo, hanno saputo dimostrarci, ancora una volta, la fiducia che ripongono nei nostri prodotti. Con l'attivazione del servizio a domicilio – conclude – vogliamo dimostrargli tutta la nostra gratitudine e vicinanza."

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a pasticceriapinelli@virgilio.it o chiamare uno dei seguenti numeri 0583 496119 e 0583 391466.