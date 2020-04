Enogastronomia



Addio a Sirio Maccioni, l’abile “domatore” de “Le Cirque” nel racconto dell’amico Gianni Mercatali

martedì, 21 aprile 2020, 21:51

di giulia del chiaro

Con l’Italia e la “sua” Montecatini nel cuore, alla conquista di un sogno divenuto realtà sulla 65^ strada. Ha vissuto così Sirio Maccioni, il ristoratore americano di origini italiane che ha conquistato prima New York, poi il mondo intero. Classe 1932, Maccioni è nato a Montecatini e lì ha sempre mantenuto un pezzo del proprio cuore: ci ha lasciato all’età di 88 anni, compiuti lo scorso 5 aprile, proprio nella sua amata città natale. Con lui se ne va il mito del montecatinese giramondo che, nel corso della sua vita, è riuscito a costruire un impero di ristoranti tra New York, Las Vegas, Città del Messico e Repubblica Domenicana.

Un successo partito proprio dalla città toscana nella quale, dopo la guerra, ha frequentato l’istituto alberghiero “F. Martini”, iniziando a percorrere quella strada ambiziosa che, qualche anno più tardi, lo avrebbe condotto ad affermarsi nel mondo della ristorazione. Un vero e proprio mito del settore che ha saputo farsi apprezzare sia per la qualità della sua cucina che per il suo grande spirito. Sono molti, infatti, gli aneddoti stravaganti che lo riguardano o le frasi con cui nel tempo è stato identificato: “Il ristoratore non è altro che un cameriere ambizioso” era solito dire nel raccontarsi, come ricorda l’amico Gianni Mercatali.

“Conoscevo la fama di Sirio – rivela Mercatali – solo tramite i racconti di amici e ciò che leggevo sui giornali. L’ho incontrato per la prima volta proprio nel suo ristorante di New York, Le Cirque. Quando entrai, scoprì che tutto quello che avevo sentito fino ad allora era vero! Non si trattava solo di un ristorante, ma un universo intero. Un circo – come dice il nome stesso – in cui lui era “l’abile domatore” di un mondo costituito dal suo staff – che oltre al personale del bar contava 40 persone in cucina e 30 in sala – e dalla clientela”.

Clientela costituita, fin dall’apertura del 1974 nel centro di Manhattan, da grandi nomi del giornalismo, del cinema, dello spettacolo, della finanza e della politica statunitense. Già negli anni ’80 il locale divenne una sorta di “ambasciata” italiana a New York: “era il momento del boom della moda – spiega Mercatali – e al Le Cirque si potevano trovare Armani, Missoni e tutti i grandi stilisti italiani del momento. Anche durante la settimana del cinema, il ristorante diventava un luogo di incontro frequentatissimo dai personaggi che hanno fatto la storia del cinema della nostra penisola, Da Alberto Sordi a Monica Vitti e molti altri ancora”.

Una passione viscerale per l’Italia che lo accompagnerà per tutta la vita. Il locale nacque con nome, piatti e carta dei vini francesi perché, all’inizio degli anni ’70, la cucina italiana non era apprezzata all’estero, ma in pochi anni la sua italianità entrò, e si affermò, nel menu del ristorante: “una sua grande caratteristica – prosegue l’amico – era la gioia di essere italiano che lo portava ad ostentare la sua toscanità. A mano a mano, quindi, ha saputo introdurre con popolarità elementi della cucina italiana, dai piatti agli ingredienti tipici, come la mozzarella, fino ai vini, con particolare attenzione alla scelta di quelli toscani”. Passaggi, questi, sicuramente non facili nella Grande Mela del tempo. La sua, infatti, fu una vera e propria battaglia per affermare la cucina e i vini del suo paese d’origine, in una realtà che non era abituata a certi ingredienti e gusti: “un esempio – racconta – è quello che fece per presentare agli newyorkesi il tartufo bianco. Sirio organizzò una colazione rivolta ai giornalisti per far assaggiare loro una serie di piatti insaporiti con questo prezioso componente. Qualche giorno dopo, un reporter del New York Times scrisse che Sirio era una persona davvero strana e unica perché era proprio grazie a lui che, per la prima, volta aveva assaggiato delle patate che puzzavano”. Una campagna di diffusione, di quei prodotti che tanto apprezzava, costruita sul principio secondo il quale non esiste una cucina italiana, una francese, una indiana e così dicendo, ma esistono solo due tipi di cucina: quella buona e quella cattiva e – diceva – “io ho sempre portato avanti quella buona”.

La sua storia è quella di un uomo coraggioso che non si è mai fermato davanti a nulla: “l’11 settembre – ricorda l’amico – nel pomeriggio Sirio ricevette una chiamata dal sindaco di New York, Rudolph Giuliani, con la quale il primo cittadino lo invitava a rimanere aperto per far vedere al mondo intero che gli Stati Uniti, anche se duramente colpiti, erano ancora vivi. Il suo ristorante, quindi, sarebbe stato il simbolo della vita che continuava nel centro della metropoli”.

New York era diventata la sua città, ma un cordone ombelicale mai rotto lo teneva legato a Montecatini e ogni anno lo riportava, tra giugno ed agosto, nelle sue terre d’origine, insieme con la moglie Egidiana. “La sua casa era il suo personale ‘circo montecatinese’ che, come per il ristorante, ha ospitato grandi nomi del cinema e non solo”. Principio alla base del lavoro, per Maccioni, era “il cliente prima di tutto” ed è per questo che i commensali finivano sovente con l’affezionarsi a lui e alla sua famiglia oltre che alla sua cucina: “la casa Toscana ha ospitato tanti clienti statunitensi famosi. Mi viene in mente Woody Allen che andava matto per il fritto di Egidiana, Robert De Niro che, follemente innamorato dei tortelli e della pasta fatta in casa, il 17 agosto 2003 ha trascorso il suo sessantesimo compleanno proprio nell’abitazione montecatinese dell’amico”. Ma gli ospiti famosi che hanno attraversato la sua dimora non finiscono qui: da Andrea Bocelli a Renzo Arbore a Mara Venier fino a Gualtiero Marchesi e tanti altri grandi chef.

È proprio nella sua terra d’origine che si è spento, circondato dall’affetto della moglie e dei figli Mauro, Mario e Marco. Con lui se ne va una leggenda non solo per il successo e la fama della sua attività, o perché nella sua vita ha preparato generazioni di cuochi, ma perché, col suo lavoro, è stato capace di fare del suo mestiere un fenomeno in grado di trasformare la società.