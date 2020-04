Enogastronomia



Arriva la prima osteria organica lucchese: il “Collegio Culinario” aprirà il 5 maggio con il delivery e l’asporto

mercoledì, 29 aprile 2020, 11:33

di giulia del chiaro

“Eat different. Eat organic”. È questo lo slogan che il cuoco lucchese Michele Marchi ha scelto per l’Osteria “Collegio Culinario”. Il locale, frutto della passione del giovane chef, aprirà il 5 maggio a Lucca (viale Gaetano Luporini 1115/b) e punterà all’utilizzo di prodotti naturali, organici, biologici e biodinamici. Un mantra che guiderà ogni scelta dell’attività puntando alla tutela dell’ambiente e alla salute dei clienti.

Un’“inaugurazione” sicuramente diversa da quella che il giovane imprenditore si sarebbe aspettato: “questa osteria – spiega Marchi – è un progetto che porto avanti da due anni e che, finalmente, sta per diventare realtà. Di sicuro non mi sarei aspettato di aprire in questo modo, dovendo porre delle limitazioni al locale fin dal primo giorno, ma la decisione di andare avanti, dando il via al lavoro in un periodo così complicato, deriva proprio dalla voglia di supportare tutto il territorio lucchese, offrendo un servizio di consegna a domicilio e di asporto che possa portare un po’ di bontà e – perché no! – 'allegra' normalità sulle tavole dei lucchesi”.

Michele Marchi, classe 1990, dopo essersi diplomato ad ALMA (Scuola Internazionale di Cucina Italiana a Parma), ha maturato un background ben nutrito nel settore: una stagione estiva al ristorante “Zur Rose” di Bolzano (Chef Herbert Hintner, una stella Michelin), un anno nella cucina del locale lucchese “L’Imbuto Ristorante” (Chef Cristiano Tomei, una stella Michelin), un’esperienza nel ristorante padovano “Le Calandre” (Chef Massimiliano Alajmo, 3 stelle Michelin) e molte altre esperienze da responsabile di cucina in diverse realtà lucchesi e non. Due anni fa, poi, l’idea di mettersi in proprio e dare forma a un sogno, quello di aprire un’osteria che facesse della scelta di materie prime organiche la propria filosofia: “dopo anni di esperienza nel settore – sottolinea il cuoco –, ho capito l’importanza di ‘voler bene’ ai piatti che preparo e ai clienti che li consumeranno. La celebre frase ‘siamo ciò che mangiamo’ di Ludwing Feurbach ce lo ricorda ogni giorno, ma spesso la maggior parte delle persone pensa a mangiare senza riflettere su quello che mangia. Non c’è modo migliore che onorare questa citazione offrendo una cucina che sia in tutto e per tutto naturale e organica”. Il Collegio Culinario, infatti, è un’osteria al cento per cento radicata sui piatti del territorio, spaziando per tutte le regioni d’Italia, con qualche contaminazione internazionale. Focalizza le sue fondamenta sulle materie prime che dovranno rispettare le scelte quanto più possibili naturali, organiche e biologiche. Il locale rappresenta la prima realtà del territorio a dirigersi in questa direzione con l’obiettivo di ottenere, in futuro, delle certificazioni in tal senso.

“L’attività – racconta il giovane imprenditore – è nata con l’idea di offrire un ristorante piccolo e riservato, per un massimo di 25 coperti, che potesse diventare un punto di ritrovo per i lucchesi fuori dalle mura”. Ovviamente, per il momento l’attività dovrà rispondere all’attuale emergenza sanitaria limitandosi, nel pieno rispetto dei decreti governativi, ad offrire un servizio di delivery e di asporto. L’apertura, dunque, è in programma per il 5 maggio: i clienti potranno ordinare telefonando al numero 351.5328833 o scrivendo su WhatsApp, sempre allo stesso numero, per richiedere il menu. Per rimanere sempre aggiornati sulle attività e sui piatti offerti, inoltre, è possibile seguire i canali social dell’osteria che è presente sia su Facebook (@collegioculinario) che su Instagram (collegio_culinario).

Per maggiori informazioni, inoltre, si può chiamare il numero 351.5328833, scrivere a collegioculinario@gmail.com o visitare il sito internet www.collegioculinario.it.