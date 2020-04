“Gigliola” non si arrende: gastronomia da leccarsi i baffi a casa tua

Altri articoli in Enogastronomia

sabato, 4 aprile 2020, 22:44

Da oggi fino a domenica 12 aprile le due pasticcerie Pinelli di via Beccheria e via Pesciatina consegneranno a domicilio uova e colombe pasquali di produzione propria e per la mattina di Pasqua dolci per festeggiare la tradizione

venerdì, 3 aprile 2020, 09:56

Il supermercato di Pierluigi Tambellini in via per Sant'Alessio sarà aperto anche domenica mattina dalle 8.30 alle 13 per venire incontro alle necessità degli abitanti della zona e non solo

venerdì, 20 marzo 2020, 13:36

La rosticceria-gastronomia Piccolo Mondo di piazza dei Cocomeri riapre da oggi con il solo asporto di gastronomia e piatti espresso

mercoledì, 11 marzo 2020, 18:29

In una città che chiude, c'è un negozio che resta aperto e non molla: è Gigliola in corso Garibaldi dove si mangia da dio e si vende un pane che bisogna assaggiare almeno una volta per non dimenticarselo mai

martedì, 10 marzo 2020, 16:44

Come era prevedibile all'indomani delle misure decise dal Governo per l'emergenza Coronavirus con la chiusura in tutta Italia dei ristoranti alle 18, anche a Lucca si abbassano le saracinesche

lunedì, 9 marzo 2020, 19:44

"Bella iniziativa a favore dei dipendenti e degli acquirenti". A scriverlo sul suo profilo Facebook è una cliente che, questa mattina, dopo aver fatto la spesa nel supermercato Crai di Sant'Alessio, ha voluto dedicare un post alla modalità con cui il negozio sta affrontando l'attuale crisi