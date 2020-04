Il Mercatino del Pesce aperto per gastronomia, pesce fresco e, su ordinazione, pranzi e cene take away per pasqua e pasquetta

Altri articoli in Enogastronomia

venerdì, 10 aprile 2020, 21:15

Anche lo storico negozio "Ortofrutta Lucca Centro" di piazza San Salvatore aderisce alla solidarietà cittadina in questo difficile momento culminato dal tremendo virus che sta mettendo in ginocchio il nostro paese

venerdì, 10 aprile 2020, 17:21

Semplicità, gusto, tradizione e attenzione all’ambiente. Sono queste le caratteristiche del progetto, ideato da “Gli Orti” tre anni fa, per portare tutto il gusto e la tradizione dei piatti del ristorante di via Elisa direttamente sulle tavole dei lucchesi

giovedì, 9 aprile 2020, 14:24

Bella iniziativa di Giuliano Pacini, chef della Buca di S. Antonio, per stare vicino ai propri clienti anche in questa emergenza sanitaria: tutti i pomeriggi al telefono per dare consigli su cosa e come cucinare

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:54

Un’inaugurazione avvenuta in un momento particolarmente difficile, ma tanta voglia di ricominciare, rialzarsi e mettersi in gioco. L’entusiasmo di certo non manca ai tre giovani chef del ristorante “Giglio” che, dopo essersi aggiudicati la prestigiosa stella Michelin, si sono buttati a capofitto in un nuovo progetto – il locale “Gigliola”...

sabato, 4 aprile 2020, 22:44

Da oggi fino a domenica 12 aprile le due pasticcerie Pinelli di via Beccheria e via Pesciatina consegneranno a domicilio uova e colombe pasquali di produzione propria e per la mattina di Pasqua dolci per festeggiare la tradizione

venerdì, 3 aprile 2020, 09:56

Il supermercato di Pierluigi Tambellini in via per Sant'Alessio sarà aperto anche domenica mattina dalle 8.30 alle 13 per venire incontro alle necessità degli abitanti della zona e non solo