Enogastronomia



Il Ristorante Mecenate questo fine settimana porta il mare a casa vostra

venerdì, 24 aprile 2020, 11:32

In questi giorni difficili per tutti, la squadra del ristorante Mecenate di via del Fosso 94, per stare vicini ai clienti, ha deciso di riaccendere i fornelli ed organizzarsi con il servizio a domicilio della consegna dei pasti. In questo fine settimana, di festa e di riflessione, oltre al solito menù tradizionale consultabile sul sito www.ristorantemecemate.it, il ristorante propone anche un menù a base di pesce pescato dalla cooperativa di pescatori viareggina Mare Nostrum. Il menù concordato con i pescatori e che verrà portato a casa sarà composto da:

Antipasto: Involtini di sugarello, come PRIMO dei ravioli di pesce sciabola con ragù bianco di pesce, come secondo delle seppie con i piselli freschi nostrali. Il dolce sarà la torta di limone. Costo del menù 35 euro portato a casa, e sul sito del ristorante è presente anche una dettagliata carta dei vini, se qualcuno avesse bisogno anche di scegliere un vino da accompagnere alla cena.

Per chi non gradisce il pesce, è possibile ordinare il tradizionale menù alla carta.

per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare allo 0583511861, oppure al 3202307408 oppure consultando il sito www.ristorantemecenate.it.