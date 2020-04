Enogastronomia



Il ristorante "Mecenate" riaccende i fornelli e consegna pasti a domicilio

martedì, 14 aprile 2020, 18:01

In questi giorni difficili per tutti, la squadra del ristorante Mecenate di via del Fosso 94, per stare vicini ai clienti, ha deciso di riaccendere i fornelli ed organizzarsi con il servizio a domicilio della consegna dei pasti. E mercoledì 15 aprile, nella sua filosofia di legame molto stretto con la filiera contadina, porterà nelle case un intero menù fatto con i prodotti del Mercato Biologico di Piazza San Francesco.

Ci sarà come antipasto una insalata con il farro biologico, verdure di stagione, olio delle Camelie e scaglie di pecorino stagionato, come primo delle lasagne ai carciofi, come secondo la salciccia di maiale di cinta senese, con verdure in padella e patatine novelle. Come dolce ci saranno delle frittelle di mele. Costo della serata 25 euro portata a casa, 23 euro per i soci Slow Food e per i clienti comprovati del Mercato.

A scelta, su ordinazione, si possono abbinare al menù i vini delle aziende agricole presenti al mercato: Az. Agricola Le Camelie di Colle di Compito e la Coop Agricola Calafata.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare allo 0583511861, oppure al 3202307408 oppure consultando il sito www.ristorantemecenate.it.