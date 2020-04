Enogastronomia



"Lo stuzzichino" è... "Pret a manger": piatti come al ristorante direttamente sulla tavola di casa in ogni momento

sabato, 18 aprile 2020, 12:40

di giulia del chiaro

"Ci sono tante belle cose nella vita: gli amici, le feste, il matrimonio... e poi ci siamo noi. Lasciatevi servire". Si legge così sul sito de "Lo Stuzzichino", l'azienda di Guamo che, oltre al bar, al ristorante e un'attività di catering a tutto tondo, offre un servizio di consegne a domicilio, strutturato nel tempo, che, per rispondere all'attuale emergenza, è stato esteso anche al fine settimana.

Una frase che riflette la passione del titolare, Luca Buoni, e di sua moglie Paola che lo affianca e lo sostiene da quando, 27 anni fa, decisero di avviare l'attività. Parole che prendono forma e concretezza nell'attenzione alla scelta dei prodotti, alla selezione dei piatti, agli accostamenti e, infine, ma non meno importante, alla cura dell'impiattamento.

"Sono le idee e la condivisione delle idee – spiega il titolare – i motori del mondo, ciò che ci fa crescere. Ed è per questo che, soprattutto in questo momento difficile, abbiamo trovato nei social network il giusto canale per arrivare ai nostri clienti dando suggerimenti, mostrando accostamenti e mise en place o fornendo spunti".

Oltre alla pagina Facebook (@lostuzzichino.lucca) e al profilo Instagram (lo_stuzzichino_events), l'attività, da qualche anno, ha messo in atto una modalità di consegne che si attiva grazie ad un gruppo WhatsApp particolarmente nutrito. Il servizio, chiamato "Pret a manger", funziona così: si invia un messaggio o si chiama il numero 3296044476 chiedendo di essere inseriti nella chat WhatsApp. Una volta inseriti, ogni mattina si potrà visualizzare il menu del giorno, condiviso intorno alle 9, e fare la propria ordinazione.

Una prestazione offerta dall'azienda da anni, sia per il pranzo che per la cena, dal lunedì al venerdì, ma che, in risposta all'emergenza coronavirus, ora è attiva anche nel weekend: "abbiamo cominciato con i servizi a domicilio 5-6 anni fa – spiega Buoni – per rispondere alla crescente domanda dei dipendenti delle attività presenti nella zona industriale di Guamo, in cui è collocata la nostra sede, ma presto i clienti sono cresciuti e abbiamo iniziato ad effettuare le consegne su tutto il territorio, giungendo a coprire il Comune di Lucca e quello di Capannori".

"Lo Stuzzichino" da 27 anni non si limita a soddisfare i palati e la vista, ma a farlo accompagnando il cliente, per un evento o per un'occasione speciale, e trasmettendogli tutto quell'entusiasmo che lo staff, da chi cucina, a chi impiatta fino a chi apparecchia e a chi serve, mette nel lavoro: "anche quando consegniamo la nostra non è una distribuzione fine a se stessa di un prodotto – conclude – perché, ogni volta che recapitiamo qualcosa a domicilio, ci rendiamo disponibili a trasmettere tutto il nostro amore per la cucina di qualità e a condividere idee e consigli". Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 3296044476, scrivere a info@lostuzzichino.lucca.it o visitare il sito internet http://www.lostuzzichino.lucca.it/it/home/ .