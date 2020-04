Martedi 28 aprile riapre Zebar

Altri articoli in Enogastronomia

venerdì, 24 aprile 2020, 11:32

In questi giorni difficili per tutti, la squadra del ristorante Mecenate di via del Fosso 94, per stare vicini ai clienti, ha deciso di riaccendere i fornelli ed organizzarsi con il servizio a domicilio della consegna dei pasti

martedì, 21 aprile 2020, 21:51

Con l’Italia e la “sua” Montecatini nel cuore, alla conquista di un sogno divenuto realtà sulla 65^ strada. Ha vissuto così Sirio Maccioni, il ristoratore americano di origini italiane che ha conquistato prima New York, poi il mondo intero

martedì, 21 aprile 2020, 10:19

Direttamente da Montalcino Donatella Cinelli Colombini, ideatrice della giornata Cantine Aperte e prima promotrice del turismo del vino in Italia, docente di enoturismo in Master universitari e autrice di tre manuali sulla wine hospitality, fa il punto sugli effetti del Covid-19 nelle cantine turistiche italiane che perdono business e posti...

sabato, 18 aprile 2020, 12:40

"Ci sono tante belle cose nella vita: gli amici, le feste, il matrimonio... e poi ci siamo noi. Lasciatevi servire". Si legge così sul sito de "Lo Stuzzichino", l'azienda di Guamo che, oltre al bar, al ristorante e un'attività di catering a tutto tondo, offre un servizio di consegne a...

sabato, 18 aprile 2020, 12:33

"La ciliegina sulla torta" ve la portano direttamente a casa. Sì, perché la Pasticceria Pinelli, dopo il successo della prova fatta durante il periodo di Pasqua, si è organizzata per portare, direttamente sulle tavole dei lucchesi, tutto il gusto e la tradizione di 80 anni di passione pasticcera, confluita in...

martedì, 14 aprile 2020, 18:01

