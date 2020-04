Enogastronomia : tienici in vita



Il negozio Ortofrutta Lucca Centro di piazza San Salvatore offre aiuto ai bisognosi. Beneficenza per chi è in difficoltà e spesa consegnata a domicilio

venerdì, 10 aprile 2020, 21:15

di gabriele muratori

Anche lo storico negozio "Ortofrutta Lucca Centro" di piazza San Salvatore aderisce alla solidarietà cittadina in questo difficile momento culminato dal tremendo virus che sta mettendo in ginocchio il nostro paese.

"Vogliamo dare il nostro contributo per andare incontro a coloro che si trovano in difficoltà. Un principio solidale al quale vogliamo partecipare". Decise e sincere le intenzioni di Paolo Morelli e del figlio Stefano, che portano avanti, dopo tre generazioni familiari, uno dei più importanti esercizi commerciali di frutta e verdura della città di Lucca, i quali intendono dare la propria disponibilità con il proprio lavoro, partecipando in pieno alla richiesta di aiuto sia verso chi si trova danneggiato economicamente dall'attuale brutta situazione, sia verso quelle persone, soprattutto anziani, che vogliono evitare di uscire di casa anche solo per fare la spesa.

"Dal 2013 - dicono - abbiamo aperto la succursale a San Concordio in via Guidiccioni ed abbiamo ampliato la nostra offerta di prodotti, che oltre alla principale attività ortofrutticola, spazia anche su gastronomia ed altri prodotti tipici del territorio, quindi vino, olio, latte, oltre a scatolame vario e prodotti d'igiene. E in questa situazione che purtroppo tutti noi stiamo attraversando, abbiamo deciso quindi di offrire il nostro aiuto alla cittadinanza".

Per ciò che riguarda la consegna a domicilio, il servizio è ovviamente gratuito, e viene svolto oltre che per il centro storico, anche per la prima e seconda periferia. "Basta chiamare il nostro numero 0583/491203 dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12 per fare le ordinazioni, e un nostro commesso seguirà attentamente la richiesta del cliente per poi concludere con la consegna a casa, che può essere pagata oltre che in contanti, anche comodamente tramite pos".

E naturalmente più importante è la benefica iniziativa "Spesa SOSpesa" e "Carrello della Solidarietà", svolte in collaborazione rispettivamente con l'Arciconfraternita di Misericordia e la Croce Verde di Lucca. "Chi può lasci, chi non può prenda", questo lo slogan al quale tutti i cittadini possono partecipare, immettendo nel carrello solidale, un po' della loro spesa, per essere lasciata a disposizione di persone meno abbienti, che si trovano in difficoltà soprattutto in un momento come questo.

Oltre alle donazioni di beni di prima necessità alimentare, si possono effettuare anche donazioni in danaro, al cui totale ricavato, il negozio Ortofrutta aggiungerà un'altra donazione pari al 10% del totale. "Intendiamo poi sottolineare che nei nostri negozi, siamo molto attenti, ora più che mai, all'igienizzazione dei locali, effettuando delle periodiche sanificazioni tramite ditte specializzate per tenere fuori ogni eventuale pericolo dovuto al CoronaVirus" – aggiunge Morena, altro componente dello staff.

Solidarietà e professionalità dunque, contraddistinguono "Ortofrutta Lucca Centro", che si aggiunge alla catena di umanità e di soccorso necessaria nel nostro paese in questo difficile momento. Ortofrutta Lucca Centro è poi presente sia su Facebook che su Instagram per essere sempre informati. Telefono 0583 491203.