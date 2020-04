Enogastronomia



Riparte “A Casa Tua”, il servizio di delivery del ristorante “Gli Orti di via Elisa”

venerdì, 10 aprile 2020, 17:21

di giulia del chiaro

Semplicità, gusto, tradizione e attenzione all’ambiente. Sono queste le caratteristiche del progetto, ideato da “Gli Orti” tre anni fa, per portare tutto il gusto e la tradizione dei piatti del ristorante di via Elisa direttamente sulle tavole dei lucchesi.

Un servizio che risponde appieno alle attuali esigenze come dimostrato dalla crescita – a Lucca come altrove – delle attività che, nelle ultime settimane, hanno cominciato ad offrire questo tipo di prestazioni.

“Ripartiamo stasera con le consegne – spiega Samuele Cosentino, titolare del ristorante – perché fino ad oggi ci siamo presi una pausa per essere sicuri di fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei clienti e dei nostri dipendenti, dai cuochi ai food racers”. Il servizio, ideato nel pieno rispetto dell’ambiente, grazie all’utilizzo esclusivo di mezzi elettrici e di packaging compostabile e plastic free, si concentrerà sulla tutela della sicurezza prevedendo, accanto al mantenimento di adeguate distanze, anche la dotazione di una specifica attrezzatura ai dipendenti: mascherine, visiere, disinfettante e guanti.

Ma come funziona “A Casa Tua”? Il procedimento è molto semplice: inviando un messaggio su WhatsApp al numero 3356686536, con scritto "A Casa Tua", si riceve il menu alla carta del ristorante e si può procedere con l’ordine. Le prenotazioni possono essere fatte ogni giorno e le consegne verranno effettuate all’ora di cena il venerdì, il sabato e la domenica. Per Pasquetta, invece, il servizio sarà attivo sia all’ora di pranzo che di cena. “Al momento – spiega il titolare – partiamo solo con il fine settimana e con le cene e vediamo come va. Solitamente offriamo il servizio anche all’ora di pranzo, ma si tratta di consegne riguardanti soprattutto gli uffici che al momento sono chiusi. In ogni caso – continua – per Pasqua abbiamo già registrato un tutto esaurito per le prenotazioni e questo ci fa sperare e ci dimostra quanto i nostri clienti, nonostante la distanza, ci siano affezionati”.

Il menu comprende tutto: dagli antipasti, ai primi, fino a secondi e pizze senza tralasciare i più golosi che potranno gustare a casa loro dolci come al ristorante. È possibile, inoltre, ordinare anche le bevande con particolare riguardo per la carta dei vini: l’esercizio, infatti, offre un’ampia scelta di vini, accuratamente selezionati, che riunisce oltre trecento etichette. Ma il desiderio di rimanere a fianco della clientela, in questo difficile momento, è tanto da andare oltre: dalla sua pagina Facebook, “Gli Orti” lancia un nuovo servizio intitolato “Condividi con noi il tuo menù di Pasqua”, grazie al quale chiunque vorrà potrà ricevere i consigli di Sergio, il sommelier del ristorante, su come abbinare un determinato piatto al vino, o ai vini, più adeguati.

Per il pagamento degli ordini sono possibili diverse modalità: in contanti o tramite pos mobile alla consegna, con la app Satispay, tramite PayPal o effettuando un Bonifico bancario. “Per la sicurezza di tutti – sottolinea a proposito dei pagamenti Cosentino – invitiamo, chiunque abbia la possibilità, a prediligere modalità che consentano di mantenere le distanze al momento della consegna evitando quindi, quando possibile, di pagare in contanti o tramite pos”.

Accanto ai sevizi di delivery, infine, “Gli Orti di via Elisa” non dimentica la comunità e lancia una nuova idea per aiutare chi è più in difficoltà: “in una situazione difficile e critica come quella che stiamo attraversando – conclude il titolare – è indispensabile aiutarsi a vicenda. Per questo abbiamo ideato “La Cena Sospesa”, un servizio che faremo partire dalla prossima settimana con cui il ristorante offrirà ai propri clienti la possibilità di pagare una parte della cena a chi non può permettersela e si farà poi carico della parte restante.” Se, per esempio, un cliente decide di fare un’offerta, pagando un menù comprensivo di primo e secondo, il ristorante interviene offrendo le bevande e, sul sito, carica la possibilità, per chi ne avesse bisogno, di richiedere il buono per la cena.

Maggiori dettagli sul sito (http://www.ristorantegliorti.it/) e sulla pagina Facebook del ristorante (@orti.di.via.elisa).