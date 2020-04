Enogastronomia



Supermarket Tambellini a S. Alessio aperto anche domenica mattina

venerdì, 3 aprile 2020, 09:56

Lo staff del supermercato Tambellini in via per Sant'Alessio a Sant'Alessio non molla mai. Provvisti di tutti i dispositivi di protezione in questa fase così delicata dell'emergenza Coronavirus, lavorano regolarmente per fornire i generi alimentari ai clienti che qui trovano accoglienza, efficienza e gentilezza. "Sono momenti difficili - commenta il titolare Pierluigi Tambellini - Non è semplice fare finta di nulla, ma dobbiamo restare aperti perché il nostro è un servizio essenziale per la gente che ha bisogno di avere punti fermi in questo frangente in cui poche sono le certezze. Per questo motivo restiamo aperti anche la domenica mattina e colgo l'occasione per ringraziare i ragazzi del mio staff".

L'orario di apertura del supermercato è dalle 8.30 alle 13 di domenica 5 aprile 2020.