Enogastronomia



Al St. Bartholomeo c'è Mario con la sua cucina romana (e non solo) da asporto

giovedì, 14 maggio 2020, 19:05

A Mariooooo... Lui è Mario Mazzero, il cuoco e gestore dell'unico ristorante con cucina made in Rome fatta da uno che è nato e cresciuto a San Lorenzo, uno dei quartieri più popolari e tradizionali della capitale. Il suo nuovo locale, il St. Bartholomeo, si trova in via Anfiteatro, due passi dal Fillungo e dall'omonima piazza. Da Mario e da Barbara si mangia bene e si può apprezzare, per chi ne ha nostalgia o per chi, non conoscendola, la vuole assaggiare, la tipica cucina romana oltre ad altre pietanze.

Anche in tempi di Coronavirus si può prenotare e ritirare i piatti della tradizionale cucina romana e non solo. Basta un colpo di telefono al 327/8944595 et voilà: si fissa l'orario e si passa a ritirare il cibo da asporto. Una bella amatriciana?, una gricia?, una carbonara?, una cacio e pepe? c'è tutto quel che si vuole assaggiare a partire anche dai secondi come i saltimbocca alla romana o gli straccetti al gorgonzola. E vogliamo tralasciare le melanzane alla parmigiana? Aggiungiamoci, poi, la tartare di bovino al tarufo o il carpaccio di carne bovina al tartufo e grana. E poi contorni e dolci per chi vuole un menu completo.

In attesa di ripartire e sperando in un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile, auguriamo a Mario e Barbara un grandissimo rientro. Forza e coraggio.