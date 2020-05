Enogastronomia



All'Acqua Bianca di Gorfigliano si riparte alla grande dopo la sanificazione... doc

mercoledì, 13 maggio 2020, 18:02

di viola pieroni

Anche la Garfagnana sta timidamente riaprendo le sue porte, dalla possibilità di andare a fare un giro in montagna fino ai locali che stanno facendo i preparativi per il 18 maggio: questo è il caso di Maurizio Torre, ristoratore di Gorfigliano, che sarà uno dei primi a sperimentare la riapertura di lunedì. Il locale storico ristorante bar Acqua Bianca, aperto dal 1965, dispone infatti di un ampio giardino esterno, ideale visto il fatto che soprattutto in estate si prevede non sarà possibile accedere all’aria condizionata, e di un laghetto in cui è possibile pescare trote del territorio.

“La nostra speranza - racconta Maurizio - è che si ritorni ad avere la nostra clientela abituale, senza che le incertezze influiscano sulle persone: da parte nostra ci sono tutti i migliori presupposti, abbiamo già provveduto a sanificare in modo professionale e ci stiamo preparando già per venerdì, quando inizieremo a lavorare da asporto, sia con un menù di carne tipico della Garfagnana che con un menù di pesce fresco, che certamente è difficile da trovare nelle nostre zone. Avremmo potuto anche iniziare prima, ma le direttive erano troppo confuse: ora che abbiamo linee guida certe, partiremo da subito al massimo, confidando in una buona stagione. Siamo riusciti senza problemi a disporre numerosi tavoli sia nelle zone esterne che in quelle interne, rispettando la distanza di sicurezza di due metri, e la capacità raggiunta è di circa centodieci posti a sedere; inoltre, il locale dispone anche di due parcheggi da trecento metri quadrati.”

Per eventuali contatti chiamare al 348 8306516