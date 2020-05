Enogastronomia



Amanti del sushi non temete: il kinki sushi di Sant'Anna arriva direttamente a casa vostra

martedì, 5 maggio 2020, 14:34

di giulia del chiaro

Che siano involtini primavera, ravioli al vapore, nighiri o spaghetti udon, di certo c'è che l'appetito non manca di fronte a questi piatti, soprattutto quando a cucinarli è il Kinki Sushi di Sant'Anna (via delle Città Gemelle 51, Lucca 55100). Dopo la chiusura di marzo, il ristorante si è organizzato – per il momento solo per la cena – per le consegne a domicilio fino a 10 chilometri e, da fine aprile, ha attivato anche il servizio di take away.

"Un modo – spiegano i titolari – per rimanere attivi e, soprattutto, per essere vicini ai cittadini lucchesi in questo momento di difficoltà". Visitando la pagina Facebook dell'attività (nuovo Kinki Sushi) è possibile sfogliare il menu direttamente da casa propria e decidere se ordinare e attendere i piatti nella propria abitazione o andare a ritirarli sul posto.

Per accedere al servizio di consegne a domicilio si può fare l'ordine dalla piattaforma "Consegne in casa" (a questo link https://consegneincasa.com/.../ristora.../nuovo_kinki_sushi.asp...) oppure si può chiamare il numero 388.3254045. Inoltre, è possibile richiedere il proprio menu anche tramite WhatsApp: basta scrivere un messaggio al numero 331.3499332 specificando, oltre ai piatti desiderati, nome, cognome, indirizzo e orario. In seguito il ristorante confermerà l'ordine e l'orario. Le consegne avverranno tra le 18.30 e le 22 per un ordine minimo di 25 euro. Per coloro che ordinano secondo questa modalità sono previste delle bibite in omaggio a seconda della spesa: una bevanda per un ordine da 25 euro, una bevanda e una birra per un ordine da 30 euro, due birre grandi per un ordine da 35 euro, una bottiglia di vino se si spendono 40 euro e 2 birre e un vino se l'ordine arriva a 50 euro

Dal 17 aprile, inoltre, è attivo anche il servizio di asporto, dalle 18 alle 23: l'ordine minimo è di 25 euro ed è possibile farlo chiamando il numero 0583.511268. Il take away prevede uno sconto del 15 per cento per una spesa tra i 25 e i 50 euro e del 20 per cento per ordini superiori ai 50 euro.

Per entrambe le modalità, attive tutti i giorni, il ristorante consiglia di effettuare l'ordine almeno 2 ore prima dell'orario in cui si vogliono ricevere o ritirare le pietanze, in modo da permettere al personale di organizzarsi ed evitare assembramenti di persone in attesa di ritirare.