Enogastronomia



Colazione da... Pinelli, finalmente si ricomincia

mercoledì, 20 maggio 2020, 16:39

La pasticceria Pinelli di via Beccheria, così come quella di sulla via Pesciatina sorta un paio di anni fa, rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che sono soliti frequentare il centro storico. La colazione al Pinelli è un must e, prima di questa epidemia, era tutt'altro che difficile ritrovarsi pigiati come sardine nel locale di Ademaro e signora, tutti in attesa di mangiare dolci e salati e prendere uno dei migliori cappuccini e caffè di tutta Lucca. Poi, il negozio aveva riaperto con la possibilità di asporto, ma volete mettere cosa significa poter stare al bancone del bar e gustarsi in santa pace un caffè o un cappuccino e mangiare, lentamente, una pasta?

Ebbene, da lunedì Ademaro ha riaperto alla grande, ovviamente nel massimo rispetto di quelle che sono le normative, per cui si entra solo se con le mascherine e dopo essersi deterse le mani. Due max per volta, c'è tutto lo spazio possibile e immaginabile per fare pace con se stessi. Ottime le pareti in plexiglass che sono state apposte davanti alla cassa e non solo, sempre efficientissime le ragazze dietro il banco.

"Siamo contenti - spiega Cordoni che, in genere, è parco di parole - E' stato bello per mia moglie, soprattutto, che ha ricevuto belle parole e il benvenuto da tanti nostri affezionati clienti che ci hanno manifestato tutto il loro affetto. Si ricomincia, certo, avremmo voluto partire in altro modo, ma importante è riabituarsi. Piano piano la nostra città tornerà quella che è sempre stata, noi, come vede, non molliamo mai".

Foto Ciprian Gheorghita