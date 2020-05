Enogastronomia



I gelati di Piero riprendono a vivere

sabato, 16 maggio 2020, 16:14

Dopo due mesi e più di lockdown, ecco che Piero Pacini e sua moglie Caroline riprendono laddove ci avevano lasciati: in via Roma torna il gelato artigianale di una dinastia di gelatieri.

E' mezzogiorno. Piero Pacini non sta nella pelle. Vorrebbe attendere ancora un po', per avere tutta la mostra con tutte le vasche riempite e in esposizione. C'è anche il gelato del maestro dedicato a Puccini. Ma riusciamo a convincerlo ad aprire qualche minuto prima, per celebrare con lui questo rinascita.

Fuori ci sono alcuni passanti, tutti con mascherina al seguito e uno di loro, Luigi Muri, lucchese doc e cliente di Piero, non rinuncia ad essere il primo ad assaggiare il suo gelato dopo la chiusura per emergenza Coronavirus.

Piero Pacini non ha nemmeno bisogno di domandare quali gusti vuole l'avventore, lo sa a memoria come per tanti altri. La sua non è solo una professione, è un'arte e una passione senza confini. Prepara la coppetta e, poi, la copre con la carta stagnola per confezionarla e la cede al cliente che se la porta fuori per mangiarla lontano dal locale come prevedono le regole.

Oggi, sabato 15 maggio, Piero Pacini è tornato a nuova vita, questa volta anche più abbronzato visto che gli altri anni, avendo cominciato a lavorare a febbraio, era sempre piuttosto bianchiccio. Un grande in bocca al lupo Piero.