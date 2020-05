Enogastronomia



I tordelli lucchesi da Gigi, inimitabili: in tempi di Covid-19 consegna a domicilio o da asporto insieme al... ragù

venerdì, 1 maggio 2020, 12:45

Inutile negarlo, Michele Tambellini oltre ad essere stato un grande portiere e un difensore egregio dei colori rossoneri, è anche un grande imprenditore della ristorazione. Il suo ristorante-trattoria Da Gigi in piazza del Carmine 7 è, ormai, uno dei punti di riferimento della gastronomia lucchese. Bene, anche in tempi di Covid-19 Michele non ha voluto far mancare ai propri clienti la sua vicinanza e pur non facendo consegna a domicilio del proprio menu tradizionale, ha scelto volutamente di vendere i tordelli, la sua grande specialità e il fantastico ragù con cui li condisce. Quindi, chiunque voglia acquistarli può telefonare, prenotarli e recarsi a prenderli in piazza del Carmine oppure farseli portare a casa.

"Ho volutamente evitato di fare la consegna a domicilio della nostra cucina - spiega Michele Tambellini - perché ritengo che tra il prepararli e portarli a casa e metterli nel piatto, perdono il loro sapore. Tuttavia, ho voluto fare in modo che i miei clienti potessero continuare a mangiare i nostri tordelli lucchesi e il ragù con cui vengono conditi. Per cui, noi siamo aperti per quello. Basta telefonare e prenotare. Si può venire a prenderli o riceverli a casa".

Anche la pizzeria di ambellini Dante & Gentucca, ex Pomodori in via Fillungo, consegna a domicilio dalle 18 alle 21.30 le pizze su prenotazione, come anche da asporto, basta telefonare, ordinare e recarsi a prenderle in via Fillungo. La pizza la porta a casa la mitica Veronica. I recapiti telefonici sono: 0583/440522 e 347/1241266.

Trattoria Da Gigi

Piazza del Carmine 7

Telefono: 0583/467266

Dante & Gentucca

Via Fillungo 3

Telefono: 0583/440522