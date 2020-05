Enogastronomia



Il ristorante Mecenate propone un fine settimana con il mitico cacciucco di "Pietrino"

venerdì, 8 maggio 2020, 13:57

Stefano De Ranieri: "Quando penso al Cacciucco mi torna in mente l'immagine di Lei arrabbiatissima a pulire il numero infinito di pentole che mio padre aveva sporcato quando si decideva a cucinarlo. Però il cacciucco di mio padre era mitico e mi ricordo ancora quelle cene, sulla terrazza di Viale San Concordio...", Amici... Allenatori e dirgenti della Lucchese... Giornalisti...Grandi feste erano... Ed allora, con un pò di nostalgia, per ricordare la pazienza di mia madre ed il genio di mio padre, a tutte le mamme e i papà dedichiamo questo splendido piatto marino, in menù da oggi e fino a domenica 10 maggio in collaborazione con la Cooperativa di Pescatori Mare".

FARRO IN INSALATA DI MARE, ACCIUGHE FRITTE E POLPETTE DI BACCALA'

CACCIUCCO di PIETRINO..

TORTA ALLE FRAGOLE

Costo del menù 35 euro portato a casa, e sul sito del ristorante è presente anche una dettagliata carta dei vini, se qualcuno avesse bisogno anche di scegliere un vino da accompagnere alla cena od al pranzo.

Per chi non gradisce il pesce, è possibile ordinare il tradizionale menù alla carta.

per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare allo 0583511861, oppure al 3202307408 oppure consultando il sito www.ristorantemecenate.it.