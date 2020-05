Enogastronomia



La mamma è sempre la mamma: "Sandra & l'Angolo Dolce" festeggia le donne della vostra vita

venerdì, 8 maggio 2020, 17:45

di giulia del chiaro

La mamma è sempre la mamma: "Sandra & l'Angolo Dolce" festeggia le donne della vostra vita grazie al servizio di asporto e alle consegne a domicilio.

"Viva la mamma", cantava Bennato e "viva la mamma" ancora di più oggi, in un clima di ricongiungimento dopo mesi in cui tante madri sono rimaste lontane dai propri figli. Anche in questa situazione, con tutte le preoccupazioni e le paure di un paese che lentamente si sta rimettendo in moto, l'invito di Sandra & l'Angolo Dolce (Borgo Giannotti 391, Lucca), in vista delle Festa della mamma, è uno solo: "non dimentichiamoci di quei momenti che abbiamo sempre celebrato: una piccola torta, una cioccolata o dei semplici pezzi dolci possono rendere meno amaro questo momento e trasmettere quel senso di normalità che tanto ci manca".

La titolare della pasticceria di Borgo Giannotti, Sandra Bianchi, ci ha raccontato tutte le sue preoccupazioni: "abbiamo aperto l'attività nel 1997 – racconta – e da allora il lavoro è molto cambiato. Prima la pasticceria si frequentava soprattutto per compleanni ed eventi speciali, ma oggi è tutto diverso: abbiamo a che fare con un consumo quotidiano che fa delle pasticcerie un'attività di ristorazione a tutti gli effetti, dalla colazione al pranzo fino allo spuntino. Il servizio che offriamo – prosegue – non è limitato al consumo, ma si 'colora' di convivialità, condivisione e accoglienza. Purtroppo con l'arrivo della crisi epidemiologica Covid-19 la pasticceria ha dovuto riconvertire il proprio modo di fare vendita attivando il servizio da asporto e le consegne a domicilio: si possono ordinare torte, pezzi dolci, mignon e ogni sfiziosità telefonando al numero 0583.342462. I prodotti potranno essere ritirati in negozio, dalle 08.30 alle 14, oppure consegnati direttamente a casa. Il servizio di consegna è completamente gratuito. Per le torte si richiede preferibilmente di prenotare con un anticipo di almeno 24 ore. Le brioche, disponibili tutti i giorni in sede senza un minimo d'ordine, vengono consegnate a domicilio il mercoledì e il sabato per un ordine minimo di 12 pezzi.

Nonostante l'attivazione di questo tipo di vendita, le preoccupazioni per il futuro del settore sono tante e gli interrogativi non mancano: "riapriremo a giugno?", "in quale modalità", "le persone verranno?" Timori che la proprietaria condivide con molte altre attività e che l'hanno vista prendere parte alla manifestazione pacifica di martedì, organizzata da Confcommercio, che prevedeva che ogni attività aderente affiggesse un cartello sulla porta del proprio negozio con su scritto "#NonAndràTuttoBene. Un modo civile e pacifico per chiedere di non essere lasciati soli e per sottolineare come questi esercizi commerciali necessitino di aiuti e sostegni immediati a fondo perduto e regole certe per la ripartenza.

Sandra & l'Angolo Dolce è presente su Facebook (Sandra e l'angolo dolce) e su Instagram (pasticceria_sandra). Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0583.342462 o scrivere alla email p.sandrabianchi@gmail.com.