Enogastronomia



La Tosca, il grande ritorno di Paolino Luporini: "Un grazie immenso a tutta la Brancoleria"

giovedì, 14 maggio 2020, 17:31

Pieno come un uovo a cose normali, il ristorante la Tosca a S. Gignano di Brancoli è stato chiuso causa virus e solo sabato scorso ha riaperto, timidamente, le porte: menu da asporto e pizze da urlo come sempre. Paolino Luporini, uno dei ristoratori più apprezzati della periferia lucchese e non solo, ha riacceso le luci anche se solo in modalità Covid-19. Due mesi di astinenza da lavoro sono stati durissimi, prostranti, frustranti, ma Paolino, che abita da solo a Borgo a Mozzano, non ha mai mollato, ha resistito e, adesso, è di nuovo pronto a combattere per i suoi affezionatissimi clienti e per se stesso. Oltreché, è bene dirlo, per l'intera Brancoleria, zona, spesso e purtroppo, trascurata dalle autorità, ma che riserva una natura rigogliosa e pressoché incontaminata oltre ad abitanti con un cuore grande così. Ed è proprio Paolo Luporini a voler sottolineare questo aspetto: Ho aperto per la prima volta lo scorso week-end - spiega - Cibo da asporto ovviamente, le classiche pizze col forno a legna e un menu classico e tradizionale. Ebbene, mi sono commosso e voglio ringraziare tutti gli abitanti della Brancoleria che non hanno voluto lasciarmi solo, ma mi hanno mostrato affetto e partecipazione. Questo lungo lockdown mi aveva buttato parecchio giù, ma è proprio grazie anche alla loro solidarietà che ho ritrovato la voglia di ripartire. Grazie davvero".

Il ristorante la Tosca si trova a S. Gignano di Brancoli e gode di una meravigliosa vista su tutta la città. Clima mite e atmosfera paesana e conviviale appena sarà possibile. Adesso si può ordinare il classico menu tradizionale della cucina di Paolino con maccheroni al pomodoro piccante, penne alla Tosca, tordelli lucchesi, penne alla lupara, trippa alla lucchese, braciole di maiale, arrosto. Poi, le solite, straordinarie, sottili e digeribilissime pizze, un must difficilmente trovabile altrove in Lucchesia. Infine, per coloro che volessero un menu ad hoc, basta telefonare e prenotare in anticipo.

Il ristorante fa servizio da asporto il sabato e la domenica dalle 19.30 fino alle 22.30. Per prenotazioni e informazioni: 320/9033186