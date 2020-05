Enogastronomia



Dalla Turandot un appello: "Che la città sia una squadra"

lunedì, 18 maggio 2020, 14:24

Tatiana Bassetti e la mamma Marusca Cristiani hanno arredato il loro spazio pubblico con i tavoli adeguatamente distanziati. Il loro locale, Turandot, è da sempre uno dei punti di riferimento del centro storico. Fino a ieri caffè e colazioni da asporto oggi, finalmente, è ritornata, si fa per dire, la normalità. Una volta varcato l'ingresso del negozio, per terra ci sono, come nel gioco dei quattro cantoni, i simboli in rosso dove devono stare in piedi i clienti in attesa delle ordinazioni, così da evitare eccessiva vicinanza. Fuori i tavoli sono pieni, segno indiscutibile della voglia che ha la gente di tornare alla normalità, altro che tutto non sarà più come prima. Qui tutti, e giustamente, vogliono che tutto torni com'era prima.

Anche patron Taddeucci, il luogo tra i più apprezzati e conosciuti della città, è al lavoro con tanto di mascherina. Lui, che è una istituzione senza bisogno di farsi pubblicità alcuna tanto è, ormai, famoso, non ha dubbi: alla osservazione si riparte, la risposta era ora e alla successiva 'Si doveva aprire prima?", la risposta che taglia la testa al toro per la sua logica e buonsenso: 'Per me non si doveva nemmeno chiudere". Questa, perdonateci la disgressione, è la gente che ha fatto la storia e la ricchezza di questa città. Poi si può anche discutere sul coronavirus, ma la gente di Lucca ha un innegabile e congenito senso pratico.

Anche in piazza del Giglio ci sono Ciro e Stefania del bar il Giglio che hanno già allestito lo spazio di fronte al locale nell'omonima piazza. Così come ha riaperto i battenti rispettando le norme previste dai protocolli anche lo storico ristorante Il Tabarro, dove si mangia uno dei migliori calzoni del centro storico e non soltanto.

Sarà dura, sicuramente, ma qui ci sono persone abituate a soffrire e a svegliarsi la mattina sapendo che, alla fine del mese, niente è scontato figuriamoci lo stipendio.

A. G.