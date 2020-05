Enogastronomia



Paolino Luporini, un grande rientro ed un gradito ritorno

sabato, 30 maggio 2020, 09:35

Lo avevamo lasciato una delle ultime sere di presunta normalità, a inizi marzo, poco prima che arrivasse il lockdown a schiantare sogni, aspettative e certezze di milioni di partite Iva alle prese con una classe dirigente di parassiti. Sono stati due mesi e mezzo di sofferenza, perplessità, domande sui massimi sistemi e anche una condizione personale non sempre facile da affrontare. Ma, alla fine, lui, al secolo Paolino Luporini, titolare del ristorante La Tosca a Gignano di Brancoli, ce l'ha fatta a rientrare, da solo, alla guida di quell'attività che per quest'uomo è fonte di vita e non soltanto.

E' stato un piacere rivederlo dietro il banco o al forno per le sue famose pizze sottili e digeribilissime. E' stato un massaggio al cuore risentire la voce di questo eterno ragazzo che crede con entusiasmo nella sua professione. Così è ripartito, con i suoi fedeli collaboratori, con i suoi affezionati clienti che, sia pure in misure di emergenza sanitaria, hanno voluto testimoniare la loro fedeltà ad un locale che non ti delude mai, in ogni stagione e con qualsiasi tempo.

E così siamo saliti anche noi, su a Gignano di Brancoli, per portare il nostro saluto e il nostro benvenuto a questo caro amico che ha scelto, come tantissimi altri nel settore della ristorazione, di continuare sulla propria strada nonostante sia ben consapevole che nessuno stato, anzi, verrà mai ad aiutarlo.

Noi accogliamo Paolino con un grande abbraccio e un invito a perseverare nella sua avventura enogastronomica.

Per chi si avventura lungo i tornanti che conducono alla Pieve di Brancoli e, poco sopra, a Gignano, ad attenderlo troverà i piatti della tradizionale cucina lucchese, i tordelli meravigliosi e le penne alla Tosca, la carne tenera frollata personalmente da Paolino e le pizze, assolutamente ineguagliabili.

Mettiamo anche il numero telefonico per le prenotazioni e tutti insieme riabbracciamo questo ristoratore che il Covid-19 e la burocrazia non hanno piegato: 320/9033186

Foto Ciprian Gheorghita