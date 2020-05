Enogastronomia



Tenuta Maria Teresa, nelle difficoltà di oggi si cerca di uscire dalla crisi con la qualità

venerdì, 8 maggio 2020, 08:51

di simone pierotti

Dalle colline di San Martino in Vignale lo sguardo si perde nella pianura sottostante, dominando lo splendido panorama che comprende il centro storico di Lucca. Quassù si trova l’azienda agricola “Tenuta Maria Teresa”, che prende il nome dalla villa che fu dimora di Maria Teresa di Savoia, duchessa di Lucca. Il mondo tutto intorno si è fermato da circa due mesi, ma non vale per la natura e i suoi cicli, ai quali sono legate le produzioni dell’azienda: vino, olio, pasta. Così, nonostante le vendite e gli incassi siano praticamente azzerati, alla Tenuta Maria Teresa si continua a lavorare, se pure a ranghi ridotti, per mantenere i 12 ettari di terreno e preparare le produzioni dei prossimi mesi.

“Per un settore come il nostro – esordisce Paolo Gianni, amministratore dell’azienda – il lockdown è iniziato ben presto. Le nostre principali produzioni di vino ed olio hanno visto il blocco del mercato a partire dalla fine di febbraio e inizio di marzo, con tanti ristoratori che hanno dovuto bloccare il pagamento delle nostre fatture già evase. Senza i settori della ristorazione e dell’accoglienza, ovviamente, è ancora fermo il nostro mercato e ci forti dubbi sulla ripresa del turismo anche per la prossima estate”.

Come vede la fase della ripartenza? “Intanto ci sono difficoltà attuali, per esempio non è stata ancora liquidata la cassa integrazione agli operai, ed è un grosso problema per le famiglie. Sul futuro ci sono soltanto incertezze e mancano ancora leggi e normative”.

Oltre all’attività agricola, la Tenuta Maria Teresa è attiva nel settore ricettivo, con gli affitti estivi delle eleganti case coloniche ristrutturate indipendenti, dotate di giardino e piscina: anche in questo campo, si preannuncia una stagione difficile. “Torniamo al discorso dell’assenza di normative al momento: quando e come potremo riaprire? Come va fatta la sanificazione? Al momento abbiamo ancora due prenotazioni con clienti stranieri confermate ma vedo difficile la ripresa degli spostamenti con l’estero per cui rischiamo di venire tagliati fuori. Senza certezze, non possiamo sapere come e quando studiare e lanciare una campagna rivolta a clientela nazionale e locale”.

La chiave della ripresa, almeno in termini imminenti, potrebbe stare proprio in questo: puntare sull’unica mobilità sicura, quella su confini nazionali o regionali, privilegiando aree meno affollate e che coniughino natura, relax e qualità della vita.