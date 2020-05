Enogastronomia



Tutto il gusto di McDonald’s, ma senza scendere dall’auto: riparte oggi il McDrive a Lucca e Capannori

lunedì, 4 maggio 2020, 13:00

Non occorre certo fare presentazioni quando si parla del ristorante fast food tra i più noti e apprezzati in tutto il mondo: il McDonald’s. Dopo la chiusura, in risposta all’emergenza Coronavirus e ai decreti che ne sono derivati, le due sedi di Capannori (viale Europa 56, Capannori 55013) e Lucca (viale Europa 895, Lucca 55100) sono pronte per la ripartenza: entrambe le attività riapriranno questo pomeriggio, dalle 18 alle 22, con il servizio McDrive. Da martedì, poi, proseguiranno solo ed esclusivamente con il drive che sarà attivo dalle 9 alle 23 per la sede di Capannori e dalle 12 alle 23 per quella di Lucca. I due ristornati manterranno questa modalità finché le misure governative non consentiranno anche l’accesso al ristorante.

“Siamo pronti a ripartire – spiega Pino Iacopelli, licenziatario delle due sedi di Capannori e Lucca, che si occupa anche della gestione di 3 ristoranti della catena in provincia di Pisa – e a farlo nel massimo rispetto delle misure precauzionali necessarie. Adotteremo in maniera meticolosa le regole imposte a tutto il settore ristorazione per salvaguardare la salute dei clienti e di tutti i nostri dipendenti. Per prima cosa – continua – doteremo tutti i lavoratori di mascherine e guanti e inviteremo ad un lavaggio ed una sanificazione frequente delle mani”.

I due ristoranti, quindi, ripartono oggi, dalle 18 alle 22, con il servizio del McDrive. A partire da domani, poi, proseguiranno, per tutto maggio e fino all’introduzione di misure meno stringenti, solo ed esclusivamente con il Drive, seguendo il seguente orario: tutti i giorni con orario continuato, dalle 9 alle 23 per la sede di Capannori e dalle 12 alle 23 per quella di Lucca.

Un menu momentaneamente ridotto, ma pensato per accontentare tutti i palati con i grandi classici firmati McDonald’s. Saranno disponibili il Big Mac, il McChicken, il toast, l’hamburger, il cheeseburger e il Crispy McBacon per quello che riguarda i panini. Si potranno trovare le patatine classiche e i Chicken McNuggets ed ogni genere di bibita e salse. Dei dessert si potranno trovare, invece, solo i muffin, i donuts e le diverse tipologie di gelato.

Sono molte le preoccupazioni per il futuro che Iacopelli condivide con tutte le altre attività che operano nel campo della ristorazione. Le 5 sedi che gestisce su Lucca e Pisa, e che raccolgono in tutto circa 180 dipendenti, sono chiuse dal 12 marzo: “speriamo in un aiuto al settore – sottolinea – perché, al di là di questi due mesi di chiusura, quello che preoccupa noi, e tutte le altre attività del campo food, è il futuro, ma sono fiducioso – conclude – che gli aiuti e le misure per tutelarci arriveranno”.

Per rimanere sempre aggiornati sulle attività e i servizi dei due locali è possibile seguire le pagine Facebook delle due sedi: mcdonald’s – lucca europa e mcdonald’s – lucca capannori.