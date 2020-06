Enogastronomia



All'Antica Locanda di Vito Cipolla una serata dedicata allo champagne

martedì, 23 giugno 2020, 17:26

Un menu che attrae come una calamita i palati sopraffini, ma non soltanto, bollicine a fiumi grazie a tre case francesi che presenteranno i loro prodotti: il tutto venerdì 26 giugno in via Pescheria. Vito Cipolla ritorna prepotentemente alla ribalta della enogastronomia lucchese grazie ad una serata tutta da degustare con un menu ricco e a base di pesce e quattro bollicine champagne uno meglio dell'altro.

Dopo l'emergenza sanitaria causata dal lockdown, l'antico ristorante di via Pescheria vuole fare le cose in grande ripresentandosi con la sua cucina di tradizione e alta qualità. Venerdì 26 giugno a partire dalle 20.30 appuntamento con la serata dedicata allo champagne.

Il menu sarà composto da:

Capesante, taccole al limone, nero di seppia.

Risotto carnaroli, fiori di zucca e gambero crudo.

Filetto di rombo agli asparagi.

Cestino croccante mascarpone e frutti di bosco





Ma saranno gli champagne a farla da padroni. Eccoli, uno per uno:



Diebolt Vallois - Cramant

Blanc de Blancs BrutChardonnay 100% 20 anni

Malolattica effettuata; invecchiato in inox; filtrato;assemblaggio di due annate. da 6 a 8 gr. litro 40.00010 anni Aperitivo, tra amici, magari con qualche ostrica. Colore dorato, naso floreale e miele, in bocca è pieno,bello maturo; champagne della tradizione ma molto gourmand. La freschezza.

Tarlant - Vallée de la Marne.

« Zero » Brut Nature33% Chardonnay, 33% Meunier, 33% Pinot Noir 31 parcelle, 45 anni Pigiatura soffice; affinamento di 6 mesi in barriques; no malolattica; no filtrazioni né chiarifiche; affinamento di minimo 6 anni sui lieviti in bottiglia. 0 gr. litro 70.000 5-15 anni Ostriche, crudi di pesce e carpacci, risotti di pesce. Da bere in ogni occasione. Struttura voluttuosa e fresca, persistente e sapida. La maestria del non dosato.



Alain Couvreur - Massif de Saint-Thierry



Rosé Brut Pinot Noir 35%, Chardonnay 30, Pinot Meunier 35% 30 anni

Parte acciaio inox, parte barrique; fermentazione malolattica; assemblaggio 80% vini ultima annata e 20% vini di riserva; metodo macerazione breve per le uve rosse. 8 gr. litro 4.500 2-5 anni

Pesci importanti anche salmistrati, carni rosate,finocchiona e altri affettati intriganti.

Metodo saignée per le uve rosse. Frutta rossa e nera.Bell'acidità. Sapidità. A tutto pasto. La maturità.



Fleury - Aube

«Blanc de Noirs» BrutPinot Noir 100% da 20 a 25 anni

Malolattica svolta; tini smaltati; foudres di quercia per ivins de réserve. 4,8 gr. litro 110.000 2-4 anni

Ottimo per aperitivi "robusti"; primi piatti con sughileggeri, carni bianche salsate.

Della Naturalezza. Maturo, succoso, saporito e vinoso. La solarità.

«Fleur de l'Europe» Pinot Noir 85%, Chardonnay 15% da 15 a 20 anni Malolattica svolta; non filtrato. 0 gr. litro 25.000 1-3 anni

Piatti a base di volatili e funghi; formaggi a pasta dura,media stagionatura. Teso, salino, ma anche delicato e floreale, agrumato. Sapido. La salinità.





Per informazioni e prenotazioni:

Ristorante Antica Locanda dell’Angelo S.n.c.

Via Pescheria 21, 55100 Lucca

Tel: +39 0583 467711 oppure 347 3591127