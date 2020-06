Enogastronomia



Pesca (sic!) e coci: da Mario (noi) si può

sabato, 20 giugno 2020, 21:46

di aldo grandi - ciprian gheorghita

Partenza alle 9 dagli scali delle barchette in Venezia. Antonio Chimenti, ex direttore di filiale Bpm appena andato in pensione, ex campione di pesca subacquea e maestro di uno dei big del gruppo bancario lombardo-veneto che a lui si affida come un discepolo, accende il motore e inizia la manovra. Imbarcazione Sessa Rapala nemmeno tanto grande, anzi, ma con un motore Honda da 150 cavalli. Il mare è calmo non piatto, ma va bene così.

In barca c'è anche Ciprian Gheorghita con il suo drone immancabile compagno di viaggio. La barca è provvista, ovviamente, di Gps ed ecoscandaglio per controllare la morfologia del fondale. Sarà, ma noi non ci capiamo granché nonostante si sia in possesso, da anni, di regolare patente nautica conseguita a Viareggio. L'ex bancario, labronico di scoglio, conosce a menadito questa parte di mare nemmeno fosse una carta geografica disegnata. Anche la pesca con la canna è una sua passione, così come la caccia, è predatore di razza. Si è preparato le esche e con lui siamo stati chiari: canna già pronta in mano e via alla pesca. Quando tira, gli si dà uno strappetto e si comincia a far girare il mulinello.

Ci fermiamo in mezzo ad un mare blu che è una meraviglia. Siamo a inizi giugno. L'idea è quella di prendere più pesce possibile e, la sera, trasferirci armi e bagagli da Mario al St. Bartholomeo di via Anfiteatro per cucinarlo. Ci si attende grosse prede, ma resteremo, puntualmente, delusi.

Altre volte ci siamo divertiti da matti, non facevamo in tempo a buttar giù che tiravamo su. Questa volta non è la stessa cosa per cui, dopo un paio di paraghi nemmeno particolarmente appaganti, riprendiamo l'ancora e ci spostiamo più avanti. Il sole picchia, ma l'aria è fresca e si respira da dio. Siamo tutti, almeno noi e il fotografo Ciprian Gheorghita, rumeno di nascita e italiano di adozione, piuttosto sovrappeso e lo si capisce dalla goffaggine con cui tentiamo un tuffo ristoratore. Il video di Cip col suo cellulare è impietoso: omo de panza, omo de sostanza dicono nella capitale, mentre qui, in Lucchesia, le donne sono solite dire, all'uomo che amano, per compiacerlo, che un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle. Noi avevamo sempre creduto che un uomo senza pancia è come un uccello senza piume, ma lasciamo perdere.

Cominciamo a pescare mentre Cip, ormai stanco, si ritira a prua con il suo drone e inizia le riprese dall'alto. Noi becchiamo alcuni gattucci, sembrano dei piccoli squali con una pelle che fa male a toccarla. Se poi ti mordono, fa anche peggio. Fanno un po' senso, ma il maestro dice che sono buonissimi e migliori dei gronchi. Vedremo. Il problema è spellarli: vanno incisi, generalmente, alla base della testa e va sfilata via la pelle come si fa con le anguille. Un'altra cugina labronica suggerisce, al telefono, di farci a pasta che sono da urlo.

Passa il tempo, ma la pesca non regala particolari soddisfazioni e si decide di rientrare, Si costeggiano le secche della Meloria con fondali straordinari, ma la pesca, qui, è vietata. Una volta rientrati, non ci resta altro da fare che recarci al mercato del pesce e acquistare delle splendide triglie pescate la notte precedente e un chilo di acciughe da fare fritte.

Chiamiamo Mario e gli annunciamo, con sua manifesta delusione, che porteremo pesce fresco sì, ma acquistato e non pescato. Lui si aspettava chissà cosa. Alle 20 ci mettiamo a tavola fuori dal locale e ci godiamo una serata mite dove il silenzio è rotto solamente dalle parole dei commensali. Mancano i turisti, è vero, ma Lucca sembra un sogno.

Poco dopo ecco le triglie al pomodoro, gustosissime, ma le due ragazze figlie di Cip non ne vogliono sentir parlare. Niente pesce, bensì una matriciana e una cacio e pepe come Mario sa fare. Noi, invece, ci finiamo le triglie e ci dedichiamo alle acciughe dopo averle annaffiate con alcuni spicchi di limone spremuto. Mario e Barbara sono nostri amici da tanto tempo, da quando erano in via San Giorgio con la loro Locanda di Bacco. Mario Mazzero è nato e cresciuto a San Lorenzo, due passi dalla stazione Termini e dall'università La Sapienza. Oltre che dal Verano. Ha diretto per dieci anni il Caffè Di Simo quando questo era il locale più prestigioso della città. E oggi gli viene la depressione se pensa a come è stato ridotto. E' venuto a Lucca per una scommessa, alla fine ci è rimasto e non si sa ancora se perché l'ha vinta o l'ha persa. Comunque sia è una forza della natura: in cucina è una bestia. All'apparenza potrebbe sembrare un tipo burbero, ma, in realtà, è buono come il pane.

I suoi tavoli all'aperto sono distanziati quanto basta in rispetto alle regole anti Covid-19. Sanificazione e mascherine all'interno. Barbara Madrigali è lucchese doc, anche troppo. Non te ne perdona una, ma è un tipo tosto che non ha peli sulla lingua e nessuna reverenza: un portento. Noi evitiamo accuratamente di farla arrabbiare.

In questa Lucca che sta rinascendo dalle ceneri come un'araba fenice, la specie dei ristoratori ha il suo bel da fare per restare a galla e non soccombere alla pandemia, questa sì, economica post virus. Gente abituata a lottare, che non si smonta e non si deprime. Felici di averla conosciuta.

Fotoservizio di Ciprian Gheorghita

Video Pesca (sic!) e coci: da Mario (noi) si può