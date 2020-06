Enogastronomia



Gigi... in Cantina, ai Tre Cancelli un'oasi di pace e delizia

giovedì, 18 giugno 2020, 22:25

di aldo grandi

A noi che, negli anni Novanta e non solo, siamo più volte capitati da queste parti, sulla via per Camaiore località Tre Cancelli, per far visita alla famosa e inimitabile Cantina di Alcide, tornarci adesso che tutto o quasi è molto cambiato, fa un certo effetto. Un tempo, quando ancora esistevano la lira e i cellulari erano un'attrattiva per pochi, i giocatori rossoneri e il loro allenatore, Corrado Orrico, capitavano sovente su queste colline per allenarsi salvo, poi, il tecnico e i giornalisti di allora, restare a tavola con il vino di Alcide Tosi, proprietario della tenuta e, soprattutto, primo e unico fotografo a Lucca che aveva osato intitolare la propria attività con il nome invece che col cognome come avevano sempre fatto tutti gli altri.

Era, la Cantina di Alcide, un luogo pressoché sacro e, allo stesso tempo, dissacrante e profano. Non a caso, ancora oggi, vi si celebra il famoso Pork Day, una serata dedicata al maiale - una statua del quale campeggia nel piazzale antistante l'ingresso della struttura completamente rinnovata - dove, udite udite, qualche anno fa fu anche possibile ammirare l'arcivescovo di Lucca Italo Castellani indossare la T-shirt coniata per l'occasione.

Passato, si spera, definitivamente il Coronavirus, in tempi in cui aprire un'attività commerciale suona più come una bestemmia che come un tentativo ortodosso di tirare a campare, la Cantina di Alcide è diventata, a tutti gli effetti, l'ennesima scommessa enogastronomica di quel genio da S. Alessio chiamato Michele Tambellini. Figlio di cotanto padre, capace di realizzare mobili in legno massello da far invidia a tutti Italia compresa, Michele Tambellini ha da tempo abbandonato le velleità calcistiche dopo una lusinghiera carriera come portiere per abbracciare le vesti di ristoratore e gestore di locali pubblici.

In piazza del Carmine la sua trattoria Gigi, condotta dal suo amico di sempre e braccio destro Carmine Mariniello, è una tappa obbligata per chi ama la cucina tradizionale lucchese, ma in periodo di post lockdown, con tutte le limitazioni geografiche del caso, con i suoi 18 posti a sedere a malapena consente di ricavarci... le spese. Così è venuta in mente l'idea di aprire un Gigi2, appunto Gigi... in Cantina, ricavandolo nei locali della ex Cantina di Alcide. I fratelli Tosi, Mimmo e Claudio, sono, ormai, dei familiari acquisiti per Michele il quale non ci ha pensato su due volte e ha lanciato il locale che dovrebbe essere un punto di riferimento per l'estate dei lucchesi.

Ci si arriva imboccando la via per Camaiore e, arrivati in prossimità di villa Sardi-Giustiniani, invece di proseguire per Camaiore si tiene la destra e si imbocca un rettilineo al termine del quale, sulla sinistra, c'è via per Corte Ghiglioni. In fondo, c'è la Cantina con un ampio parcheggio e un paesaggio straordinario fatto di ulivi, vigne e prato all'inglese.

Si respira, inutile dirlo, un'atmosfera di grande pace e serenità, soprattutto, con la nuova scenografia allestita da Tambellini e da Veronica la quale si occupa del ristorante. L'estate tarda a venire e fa ancora un po' fresco, ma sotto la tettoia-veranda si sta da dio.

Chi si aspettasse di trovare, da Gigi... in Cantina, gli stessi piatti che può avere da Gigi in piazza del Carmine, commetterebbe un errore. Sono, sì, gli stessi prodotti di qualità, ma cucinati e rivisitati in una versione che non ne mette a repentaglio gusto e bontà, ma, indubbiamente, li ripropone diversi e, alcuni, anche più accattivanti.

Noi ci siamo seduti al tavolo in compagnia di Mimmo Tosi, di sua moglie Anna Martorana, architetto e in gran parte responsabile degli allestimenti e a Michele Tambellini. Poco dopo ci ha raggiunti una coppia che non conoscevamo, formata da Alessandro Pfanner e da Sara Squilloni. Sono bastati anche meno di venti minuti per apprezzare la simpatia, l'ironia, la sincerità senza confini del primo.

Sul tavolo, bello fresco, una bottiglia di Particolare di Montecarlo e il vino rosso della tenuta Alcide. Obbligatoria, poi, una visita alla cantina effettiva dove si produce il prezioso nettare.

Quasi tutti i piatti serviti da Veronica ci sono piaciuti, abbiamo voluto procedere con una serie di assaggi e i sapori ci hanno soddisfatto, In particolare una rosticciana fantastica, ricca e tenera, ma anche i classici tordelli che da Gigi in centro storico sono un must. Ottimi anche i maccheroni ripieni col sugo di coniglio così come le alici fritte con granelli di mandorle.

Una serata piacevole, trascorsa in assoluto relax circondati da un'ottima compagnia. Michele Tambellini è una macina, non si ferma mai, nemmeno in tempi come questi: "Quando una squadra soffre e rischia di prendere un gol da un momento all'altro, si tolgono due difensori e si mettono due attaccanti. Tanto vale provarci altrimenti si finisce per beccare un gol e anche più di uno". La filosofia calcistica di Michele non fa una grinza: altro che arrendersi e perire, lui, assolutamente, non ci sta e vuole vincere a tutti i costi.

Quanto alla location, straordinaria davvero e meritevole, foss'anche soltanto per questo, di una capatina. Un unico consiglio da parte nostra, qualche tocco di Gigi 1 in più nel menu di Gigi 2. E il gioco sarà fatto.

Foto Alcide