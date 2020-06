Enogastronomia



Gigi Trattoria riapre i battenti e raddoppia

venerdì, 12 giugno 2020, 13:17

Mercoledì scorso ha riaperto la storica trattoria in piazza del Carmine dopo l’ installazione della nuova canna fumaria e sabato 13 giugno la “prima” nella splendida cornice della Cantina nella Tenuta Alcide a Tre Cancelli.

L’emergenza Coronavirus ha colpito tutto il mondo e la ristorazione sopratutto, prima con il blocco totale, ora con le restrizioni e vacilla a stare a galla. Molti ristoranti hanno lasciato giù i bandoni, altri stanno chiudendo, altri ancora hanno riconvertito la cucina sapendo di non potersi permettere lo stesso tenore di prima.

C'è invece chi raddoppia!!!! Gigi trattoria è un esempio di audacia, tenacia e coraggio. Per questo lo chiediamo a Carmine Mariniello per gli amici e clienti Gigi, anima, cuore e polmoni di Gigi Trattoria (in foto) che ha riaperto mercoledì 10 giugno ultimando la nuova canna fumaria in sostituzione di quella quasi ultra sessantenne.

Gigi in tempi di coronavirus vi siete messi a fare lavori di ristrutturazione in piazza del Carmine nella storica trattoria ed inoltre è nata l’ idea di raddoppiare "in Cantina" in aperta campagna nella tenuta storica di Alcide a Tre Cancelli: "Avevamo il progetto autorizzato già da tempo del rifacimento della canna fumaria e dunque abbiamo pensato che questo fosse il momento giusto vista la chiusura forzata. Per questo abbiamo riaperto mercoledì scorso invece che il 25 maggio come tutta la categoria. In quanto al nuovo progetto c'è da premettere che con il mio amico e socio Michi (Michele Tambellini; proprietario della trattoria, oltre che Dante & Gentucca e il Caffè Santa Zita) in fatto di idee non ci si annoia mai. Durante il lockdown mi ha tirato giù dal letto alle 6 del mattino spiegandomi l’ idea: il tempo di alzarmi ed è partita subito la macchina organizzativa. Tra noi bastano poche parole: ci conosciamo da 40 anni, dai banchi di scuola quando eravamo bambini"

Sembra un idea molto coraggiosa di questi tempi: "Abbiamo pensato che in seguito alle restrizioni imposte alla ristorazione non avremmo potuto accontentare tutti i nostri clienti. Di qui l’idea di poter anche mangiare in grandi spazi e sopratutto all'aperto, in una cornice straordinaria tra vigneti e uliveti, dando continuità e lavoro a tutto il nostro staff, senza lasciare nessuno in cassa integrazione. I dipendenti sono la nostra risorsa migliore".

Immaginiamo che il menù sia lo stesso: "Diciamo che sarà un menù in stile “Gigi” nel senso che sono confermati i nostri “cavalli di battaglia" come i tordelli e il pollo fritto, uniti ad altri che via via ruotiamo da Gigi. Praticamente abbiamo ampliato il menù in due location diverse. Altra idea accattivante secondo noi".

Ora Gigi però ci spieghi come ha avuto il dono di sdoppiarsi: "Nessun dono!! Io sarò come sempre a dirigere il “Gigi vero”, mentre la responsabile di Gigi in Cantina sarà Veronica (in foto) una nostra persona di fiducia che sarà la responsabile di Bonturo Pizzeria Astrusa, altra nostra attività di imminente apertura in Piazza San Frediano, appena le restrizioni saranno tolte".

Giusto! Ci dica solo due parole su Bonturo Pizzeria Astrusa che tanto se ne parla: "No no per carità!! Quello chiedetelo a Michi perché è talmente “astrusa” l’idea che io non so spiegarla.

Ok Gigi allora in bocca al lupo per questa nuova avventura da tutta la nostra redazione.

Info e prenotazioni:

- Gigi piazza del Carmine 0583 467266

- Gigi in Cantina 347 1241266