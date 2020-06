Enogastronomia



Kinki Sushi, avanti tutta

domenica, 7 giugno 2020, 09:00

Ha riaperto, finalmente, al pubblico da martedì scorso il ristorante Kinki Sushi di via delle Città Gemelle a S. Anna. Come i nostri lettori, ormai, sanno, siamo sempre stati dei sostenitori di questa cucina che, nel corso del tempo e da quando, poco meno di un anno fa, è sbarcata a S. Anna, ci ha deliziato in mille modi. Durante il lockdown ne abbiamo avvertita la mancanza, poi, per fortuna, è iniziato il take away, ma è solo da martedì scorso che il ristorante ha riaperto i battenti, con il rispetto delle normative in materia di Covid-19, accogliendo di nuovo gli appassionati di un cibo che non solo è di ottima qualità, ma che soddisfa anche gli occhi.

Lorenzo e Riccardo, i titolari, accompagnati dal proprio staff, sono nuovamente al pezzo e questo ci rallegra non solo dal punto di vista gastronomico, ma, soprattutto, affettivo. Aperti con la stessa cordialità di sempre, con la professionalità e la disponibilità che li contraddistingue.

Anche al Kinki Sushi non hanno mai mollato, questo grazie anche ad una clientela lucchese affezionata che ha mostrato, in questi ultimi giorni, di apprezzare sia il ritorno sia l'impegno mostrato nel voler continuare la propria attività allo stesso modo con la medesima passione.

Da parte nostra un grande abbraccio a Lorenzo e Riccardo e a tutti i loro collaboratori. Avanti tutta ragazzi.

Nuovo Kinki Sushi

Via delle Città Gemelle, 51,

55100 Lucca



Telefono: 0583/511268