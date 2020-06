Enogastronomia



La Cremeria Opera porta in strada il gelato: arriva l'Ape-gelateria itinerante

venerdì, 26 giugno 2020, 10:59

di giulia del chiaro

Il gelato sotto casa: il sogno di ogni goloso. Un sogno che con la Cremeria Opera diventa realtà. L'attività, infatti, a partire dalla prima settimana di luglio, partirà con un nuovo progetto che vedrà come protagonista un'Ape attrezzata come gelateria viaggiante che attraverserà i comuni di Lucca, Capannori, Porcari e Montecarlo.

"Presto partiremo con un tour nelle diverse frazioni – spiega il titolare Mirko Tognetti – intanto stiamo ultimando gli ultimi accordi con i comuni nei quali andremo e stiamo lavorando alla stesura di un calendario che ogni giorno ci vedrà in una frazione diversa".

Sarà un tour del territorio, dunque, il cui scopo è portare un po' di dolcezza e sorrisi dopo il periodo difficile che tutti, dai più grandi ai più piccoli, abbiamo attraversato. L'uso dell'Ape, originariamente acquistata per essere utilizzata durante eventi aziendali o matrimoni, è stato riconvertito per essere riadattato ai tempi che, se da un lato hanno comportato l'annullamento di molti eventi, hanno riacceso il desiderio di inventarsi qualcosa di nuovo per stare vicino alla gente. A bordo della gelateria viaggiante, oltre a otto gusti di gelato, sarà possibile richiedere anche crepes e frappè.

Dal 24 aprile, inoltre, i negozi di Sant'Anna (Viale Gaetano Luporini, 951 – Lucca) e Sant'Alessio (Via di Sant'Alessio, 927 – Lucca) sono partiti con l'asporto e le consegne a domicilio. L'asporto è attivo tutti i giorni, dalle 14.30 alle 19, solo su ordinazione (per vaschette da 350gr, 500 gr, 750 gr, 1 kg e torte). Per ordinare è possibile chiamare o scrivere su WhatsApp al numero 0583.1809707. Inoltre, la gelateria offre anche la possibilità di accedere al servizio "salta la fila: ordinando direttamente dal sito (http://www.cremeriaopera.it) sarà possibile andare a ritirare i prodotti nella sede scelta senza dover fare la fila.

Anche il servizio di consegne a domicilio è ancora attivo tutti i giorni. Ecco come fare: occorre ordinare entro le 17 e le consegne saranno effettuate tra le 17 e le 20 (è possibile ordinare torte e vaschette da 1 kg: a questo link il menu https://documentcloud.adobe.com/link/track...). Come per l'asporto, gli ordini possono essere fatti direttamente dal sito oppure chiamando o scrivendo su WhatsApp al numero 0583.1809707.

Un anno difficile il 2020, ma la Cremeria Opera non si arrende e rilancia mettendo in cantiere molte novità: oltre alla gelateria itinerante Tognetti "lancia un sassolino" su una possibile nuova apertura, ma, questa, sarà tutta un'altra storia.

Maggiori informazioni sull'attività sono disponibili sul sito http://www.cremeriaopera.it, sul profilo Facebook (Cremeria Opera) e sul canale Instagram (cremeriaopera).

