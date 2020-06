Enogastronomia



Questo Piccolo (grande) Mondo

domenica, 21 giugno 2020, 10:44

di barbara ghiselli

La cortesia, la professionalità e la buona cucina. Questi sono gli ingredienti del Piccolo Mondo, locale in piazza dei Cocomeri, molto conosciuto come ristorante, pizzeria e take away, gestito da Mario Bini e Beata Kowalska.

Il locale offre un impeccabile servizio con un'ampia scelta dì primo, secondo, contorni e dolci fatti in casa, secondo la tradizione toscana.

"Siamo praticamente sempre stati aperti – dichiara Beata – inizialmente solo con la modalità dell'asporto e con il servizio a domicilio per la gastronomia e quando ci è stato permesso, abbiamo di nuovo aperto le porte del nostro locale ai clienti".

Beata spiega che oltre ai clienti abituali, quelli che magari lavorano in città e approfittano della pausa pranzo per gustare gli ottimi piatti di Piccolo Mondo, iniziano ad arrivare anche turisti soprattutto italiani.

"E' bello vedere il locale che piano piano si riempie – continua – poter parlare con la clientela e dare consigli sul menu".

Il locale di Piccolo Mondo naturalmente segue tutte le direttive per la prevenzione anti Covid e la clientela sa quindi di poter mangiare in sicurezza. Il locale è sempre aperto a pranzo e a cena tranne il mercoledì. Per informazioni e prenotazioni, è possibile telefonare al numero 0583/55265 o scrivere a info@piccolomondo.lucca.it