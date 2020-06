Se fai il cattivo ti spedisco in... Collegio (culinario)

Altri articoli in Enogastronomia

venerdì, 26 giugno 2020, 10:59

Il gelato sotto casa: il sogno di ogni goloso. Un sogno che con la Cremeria Opera diventa realtà. L'attività, infatti, a partire dalla prima settimana di luglio, partirà con un nuovo progetto che vedrà come protagonista un'Ape attrezzata come gelateria viaggiante

giovedì, 25 giugno 2020, 12:16

Tutti i negozi hanno ripristinato gli orari in vigore prima dell'emergenza: la sede di Sant'Alessio è aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 13; il negozio di San Frediano è aperto dalle 9 alle 20 dal lunedì al sabato mentre la domenica...

martedì, 23 giugno 2020, 17:26

Un menu che attrae come una calamita i palati sopraffini, ma non soltanto, bollicine a fiumi grazie a tre case francesi che presenteranno i loro prodotti: il tutto venerdì 26 giugno in via Pescheria

domenica, 21 giugno 2020, 10:44

La cortesia, la professionalità e la buona cucina. Questi sono gli ingredienti del Piccolo Mondo, locale in piazza dei Cocomeri, molto conosciuto come ristorante, pizzeria e take away, gestito da Mario Bini e Beata Kowalska

sabato, 20 giugno 2020, 21:46

Una mattina intenti a pescare - video - ad una ventina di miglia dal porto di Livorno: canne in mano, ma solo qualche parago e altrettanti gattucci all'amo. Passaggio obbligato, quindi, al mercato del pesce e, la sera, triglie alla livornese e alici fritte

venerdì, 19 giugno 2020, 21:50

Per qualcuno il paradiso, ammesso che esista, corrisponde all'aldilà: noi, perdonateci, ma preferiamo accontentarci, si fa per dire, dell'aldiquà. Video