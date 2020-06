Vincenzo Nibali inaugura il giardinetto di Sandra Bianchi all'Angolo Dolce

Altri articoli in Enogastronomia

venerdì, 12 giugno 2020, 13:17

Mercoledì scorso ha riaperto la storica trattoria in piazza del Carmine dopo l’ installazione della nuova canna fumaria e sabato 13 giugno la “prima” nella splendida cornice della Cantina nella Tenuta Alcide a Tre Cancelli

domenica, 7 giugno 2020, 09:00

Non sappiamo voi, ma noi ne abbiamo sentita la mancanza durante questi mesi di lockdown. Ora, finalmente, il locale di Lorenzo e Riccardo in via delle Città Gemelle ha riaperto al pubblico e che... la festa abbia inizio

martedì, 2 giugno 2020, 22:10

Alla Fattoria del Colle di Trequanda si riapre l'accoglienza ai turisti dal 1 luglio, ma il cuore dell'azienda, così come quello del Casato Prime Donne di Montalcino, batte sempre e ancora più forte

sabato, 30 maggio 2020, 09:35

Dopo due mesi di lockdown e tutti i problemi ad esso connessi, riprende vigore l'attività enogastronomica di Paolino Luporini e la sua Tosca a Gignano di Brancoli: mai mollare è la parola d'ordine

venerdì, 29 maggio 2020, 12:23

Riparte anche l’Accademia della Cucina Italiana. Il consiglio direttivo della delegazione lucchese guidata da Daniela Clerici si è recata mercoledì sera presso il ristorante Stefani a San Lorenzo a Vaccoli per la prima cena conviviale dopo il cosiddetto “confinamento” degli ultimi due mesi

mercoledì, 27 maggio 2020, 17:14

Manager dell’enogastronomia, della tipicità e della ristorazione: questa la figura professionale oggetto del percorso formativo gratuito MAESTRO, organizzato a Lucca da Cescot Toscana Nord, l’agenzia formativa della Confesercenti Toscana Nord