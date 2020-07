Enogastronomia



20 anni di Bontà Yogurt

venerdì, 3 luglio 2020, 15:26

Domani (4 luglio) Bontà Yogurt a Sant'Anna spegnerà 20 candeline e ha pensato di fare un regalo a tutti i suoi clienti. Chi supererà i dieci euro di spesa, infatti, riceverà un buono (sempre di 10 euro) spendibile entro l'anno su tutti i prodotti Bontà Yogurt. Inoltre, per celebrare ulteriormente questo importante traguardo, ai clienti verrà regalato un gusto in omaggio, il gusto Trolls, pensato appositamente per i più piccoli e insieme al quale verrà donato anche un gadget a tema! Bontà Yogurt vi aspetta tutto il giorno domani (4 luglio) a Sant'Anna, in viale Giacomo Puccini.