Enogastronomia



C'è solo un modo: il nostro. Ammodonostro in via della Fratta 22

sabato, 11 luglio 2020, 09:25

di aldo grandi

Ha aperto i battenti il 13 giugno, ma tutto era pronto per alzare la saracinesca l'8 marzo. L'emergenza sanitaria ha, così, costretto la titolare, Vittoria Dalia, a rimandare il suo ingresso a tutti gli effetti nel mondo della gastronomia lucchese di qualche mese.



Il ristorante si trova nel centro storico, in via della Fratta 22, ed è un locale semplice, arredato con gusto, piacevole agli occhi e con un ampio cortile dove si può mangiare vini sospensivi a lume di candela. Vittoria Dalia, originaria di Cuneo, da 20 anni vive in Versilia, ma è sempre stata innamorata della città di Lucca nella quale ha visto una potenzialità turistica in grado di soddisfare un'ampia fetta di visitatori. Dopo aver lavorato a lungo a Pietrasanta, ha deciso di mettersi in gioco e di aprire "Ammodonostro", un locale dove, a farla da padrona, è la cucina tradizionale toscana fatta con amore da un cuoco d'eccezione.



"Ai fornelli - spiega Dalia - ho voluto Marco Donatelli di Massarosa, a mio avviso un cuoco bravissimo, giovane, e con un modo di lavorare che trasmette sentimento. I suoi piatti, quando arrivano sul piatto, hanno qualcosa di particolare che dà al cliente la sensazione di essere coccolato. La qualità dei nostri prodotti è molto buona e la gente se n'è accorta. Cuciniamo anche senza glutine. Da domani, domenica 12 luglio, e per altre due domeniche, la sera ci sarà la musica dal vivo".



"Quello che voglio dare - continua Dalia - è l'idea della comunità. Io e le persone che lavorano con me, infatti, siamo una famiglia. La nostra cucina si rivolge a tutti, ai lucchesi così come anche ai toscani, e vorrei che i turisti venissero da noi per provare quello che, realmente, mangia la gente di Toscana. "Ammodonostro" è aperto tutti i giorni della settimana eccetto il martedì, giorno di chiusura. Orari di apertura 12-15 e 19-22.30. Per prenotazioni e informazioni 0583-953828 e 339-6442587".

Foto di Ciprian Gheorghita

