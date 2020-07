Vittorio Alinari Quartet in cantina da Gigi

Altri articoli in Enogastronomia

martedì, 21 luglio 2020, 10:19

Una serata particolare dedicata ai fornelli siciliani dietro ai quali è stata la regina e la decana degli chef, Antonina Foto, un pezzo di Sicilia in terra di Lucchesia

domenica, 19 luglio 2020, 22:06

All'Oste di Lucca in via Cenami c'è una bistecca alta quattro dita cucinata alla griglia e finita di cuocere su una pietra ollare: divina

domenica, 19 luglio 2020, 19:34

A 1314 metri sul livello del mare, nel comune di Castiglione Garfagnana, c'è un luogo ristoratore dove l'accoglienza, la semplicità e la gentilezza sono ingredienti naturali

giovedì, 16 luglio 2020, 13:11

C'è un ristorante che sta facendo parlare di se per qualità della proposta e spendibilità, oltre che per l'essere ospitato nella stupenda struttura della cantina e resort di Tenuta del Buonamico, tra le verdi vigne e la vista di Montecarlo a sigillare un'esperienza immancabile per l'estate lucchese.

mercoledì, 15 luglio 2020, 00:09

Sei personaggi in cerca di un ristorante dove trascorrere una serata diversa dalle altre immersi in un'atmosfera leggera e calda allo stesso tempo

domenica, 12 luglio 2020, 10:09

La straordinaria arte culinaria di Antonina Foti per un menu isolano senza pari: appuntamento venerdì 17 luglio in via Pescheria