Enogastronomia : Ristoranti da sogno a 45 euro



Syrah, il ristorante di Tenuta Buonamico tra i top dell'estate

giovedì, 16 luglio 2020, 13:11

C'è un ristorante che sta facendo parlare di se per qualità della proposta e spendibilità, oltre che per l'essere ospitato nella stupenda struttura della cantina e resort di Tenuta del Buonamico, tra le verdi vigne e la vista di Montecarlo a sigillare un'esperienza immancabile per l'estate lucchese. Si chiama Syrah e vede in cucina il giovane talento Jonathan Pardini e, in sala, il maitre Andrea Minuti. Sotto l'ideale foglia di vite si evolve una struttura magnificente, di design moderno. Sobrio ed elegante con una terrazza dalla vista mozzafiato sulla bella campagna vitata lucchese.

Il Syrah risponderà. con semplicità ma anche con una ricerca del dettaglio tutta particolare, a tutte le vostre esigenze: location stupenda, servizio preciso, educato e mai invadente, i vini della Tenuta del Buonamico (e non solo) con una bella selezione di annate storiche e la cucina di Pardini. L'idea del giovane versiliese, insieme ai dogmi tradizionali della famiglia Fontana ha creato una cucina davvero di interesse gastronomico. Troviamo, come detto, cura e attenzione, ricerca sulla materia prima, una bella dose di sperimentazione - garantita da Jonathan che nulla lascia al caso e trasforna gli accostamenti in sapori accattivanti e suadenti e, non ultima, tanta tradizione lucchese e toscana. Il bello del Syrah sta proprio qui: la possibilità di garantirsi una lauta cena, una bella mangiata tra le splendide vigne della tenuta, ad un prezzo incredibile. Il conto, vino compreso, infatti, nel menu degustazione si attesta sui 45 euro!

Un matrimonio perfetto, riuscito e in grado di soddisfare il gourmet, l'amante della buona tavola, il curioso, la buona forchetta, ovvero colui che fa dell'abbondanza un dogma di fede.

Dopo un aperitivo di Tapas e bollicine, potrete buttarvi sulla Parmigiana 50 Kcal dove le melanzane sono solo grigliate, tra riduzione di pomodoro pachino e olio al basilico. Un piatto vegetariano di gran gusto. Oppure la classica Tartare o ill Bollito (che in realtà gode di basse temperature in cottura). I primi stanno già facendo incetta di complimenti di pubblico e critica: famosa ormai la dedica di Pardini al Particolare Rosé della tenuta, con un Risotto che ammaliagrazie al fondo di cacio e pepe, alla riduzione di Particolare rosé con dettagli che sono sempre mezzi per raggiungere un gusto esplosivo. Di grande spessore anche lo Spaghetto aglio olio e peperoncino e lardo di Colonnata. Sempre buona porzione e tanta storia locale, tra i contrappunti contemporanei dello chef.

Potete proseguire poi con diverse portate di carne tra cui emblematiche sono la Guancia a bassa temperatura e la Rosticciana in salsa BBQ, fatta in casa con puré. Non mancano, ovviamente, delicati piatti di pesce, tra lo Spaghetto alla Triglia o il Polpo d'estate.

Un'esperienza a tutto tondo nella Tenuta del Buonamico che, ogni mercoledì propone una serata all'insegna della ciccia e della griglia a 35 euro. Provare per...godere.

Ristorante Syrah

c/o Tenuta del Buonamico

Via Provinciale di Montecarlo 43

Montecarlo (LU)

Tel: 0583 1809796