Enogastronomia : Il Vino di punta,Montecarlo



Tenuta del Buonamico: il Fortino, Syrah d'autore

martedì, 7 luglio 2020, 11:45

di MB

Inizia un ciclo di incontri con la monumentale realtà di una cantina che è eccellenza del territorio lucchese in tutto il mondo: da Montecarlo, Tenuta del Buonamico. Protagonista di questo primo incontro è il nostro enogastronomo Marco Bellentani al quale abbiamo chiesto un parere sul vino di punta dell'azienda.

“Storicamente, la Tenuta del Buonamico, gode di uno dei migliori terroir della zona montecarlese, Cercatoia. Fondata nei '60 ma con una storia ultra secolare, ha già dato vita, nel passato, a vini pregiati: chi ricorda il Bianco di Cercatoia? L'attuale guida, con spirito di ricerca e di dedizione, porta la firma della famiglia Fontana e, per i vini, dell'enologo Alberto Antonini. Da un punto di vista di lavoro in vigna, l'agricoltura convenzionale dimostra, anno dopo anno, una sempre maggior attenzione alla natura: erbe, fiori e salute della vigna sono sotto l'occhio di tutti. La cantina è una delle più note, in Toscana, per la sua efficienza tecnologica e, per valora culturale se ne consiglia immancabilmente la visita a chi passa da queste parti. Ma parliamo del vino di punta che, secondo me, attualmente è il Syrah in purezza, Il Fortino. Le vigne sono del 1964 e il terreno medio impasto con sabbia e argilla garantisce forza, finezza e corposa struttura. “

Gli assaggi hanno testato l'ultima annata in commercio, il 2016 e il 2012.

“Classica intensità del Syrah, tra pepe e mora; l'annata 2016 si rappresenta in un corpo ovviamente deciso, rotondo, dove ancora emergono tostature caratterizzanti e si apre verso una piacevole freschezza della beva, con tannino fitto ma ben equilibrato. Un vino piacevole anche d'estate, che lascia il palato in armonia, in buona persistenza e non risulta mai aggressivo. Per questo lo ritengo, pur essendo un rosso di 14 gradi, ben affrontabile anche in questa stagione.

Il 2012 si mostra possentemente dark, con un bouqet più complesso, tra nuances sciroppate e corpo avvolgente. Ottima persistenza e, ancora, molto piacevole la freschezza, la sua bevibilità con tannino ben espresso e buona acidità. Entrambi facilmente digeribili, per una bevuta salubre e piacevole. Un rosso importante che guarda alla beva contemporanea.”

La Cantina

Foto: La Fonderia - Una Scelta di Campo

TENUTA DEL BUONAMICO

Via Provinciale di Montecarlo 43, 55015 Montecarlo (LU) Italy

Cantina +39 0583 22038 Ristorante Syrah +39 0583 1809796

buonamico@buonamico.com