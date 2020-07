Enogastronomia : Ristorante Syrah - TEnuta del Buonamico



Un risotto...Particolare

lunedì, 27 luglio 2020, 12:48

Un piatto che sta già riscuotendo un grande successo e che, quest'estate, si promette di allietare i palati sia raffinati che meno attenti, sia italici che stranieri viene direttamente dal Ristorante Syrah della Tenuta del Buonamico a Montecarlo. Il resort annesso alla cantina, gode della verve creativa del giovane versiliese Jonathan Pardini. Ricerca spasmodica del dettaglio per assicurarsi l'integrità dei sapori, tradizione italiana e non, tecnica ma anche pura passione per il 35enne fortemarmino. Il piatto che senza dibbio vi emozionerà è un risotto. Un Risotto Particolare. L'idea è quella di dedicare l'amore per questa materia a quello che è uno dei vini di punta della Tenuta della famiglia Fontana, lo spumante Particolare Rosé. Una sontuosa mantecatura proprio al sapor di bollicine locali. Lo chef punta su un abbinamento invitante, di grande piacevolezza, leggerezza e forza: infatti, parte da un fondo a la Cacio e Pepe, impreziosito da una riduzione di Particolare rosé avvolgendo il tutto con un tocco di barbabietola rossa. In guarnizione spuntano delle cialde al proscitto crudo non fini a se stesse. Rompetele con la forchetta e amalgamate, viene fuori una persistenza di notevole lunghezza in cui tutti i sapori sono distintamente riconoscibili verso un concerto d'insieme davvero equilibrato. Finale a sorpresa, appunto, il Cacio e pepe!

Il piatto gode sicuramente di un'impostazione gourmet e di uno studio attento, ma si mantiene fiero, tradizionale, gustoso. E' presente nella degustazione del locale, ma può essere assaggiato in tutta la sua fragranza a 13 euro in carta. Riuscire a fare così tanto con un simile prezzo è un pregio non indifferente per il Syrah, per Pardini e la Tenuta del Buonamico.

Uno dei piatti dell'estate.

Foto: SImona Palumbo

Ristorante Syrah

c/o Tenuta del Buonamico

Via Provinciale di Montecarlo 43

Montecarlo (LU)

Tel: 0583 1809796