Enogastronomia



Venerdì 17 serata siciliana all'Antica Locanda dell'Angelo

domenica, 12 luglio 2020, 10:09

Secondo appuntamento per Vito Cipolla e la sua Antica Locanda dell'Angelo in via Pescheria con le serate culinarie ad hoc. Questa volta e non era possibile sbagliare, sarà il turno della cena siciliana con ai fornelli un cuoco assolutamente inimitabile e unico: Antonina Foti, la mamma di Vito e vera e propria artista gastronomica del ristorante.

Il menu della serata prevede:

Macco di fave

Variazione di arancine

Panella e polpo



Pasta con le sarde



Tagliata di pesce spada sesamo e caponata



Cassata siciliana

Cannolo scomposto

Inutile aggiungere che si tratta di arte culinaria allo stato puro vista anche la qualità sia dei prodotti sia dei piatti. Per informazioni e prenotazioni:

Ristorante Antica Locanda dell’Angelo

Via Pescheria 21, 55100 Lucca

Tel: +39 0583 467711 oppure 347 3591127

mail@anticalocandadellangelo.com

Chiuso domenica sera e il lunedì



Dell’Hostaria dell’Angelo le notizie più antiche ad oggi pervenute, risalgono alla data del 1°gennaio 1414, quando secondo i documenti d’archivio era Oste dell’Angelo Giuliano di Nicolao, il quale disponeva...

Questa osteria, fu tra le prime ad ottenere la licenza per diventare anche locanda, l’osteria dell’Angelo tra le più antiche nella zona della Loggia del Palazzo Pretorio, in Piazza S.Michele o anticamente del Mercato è l’unica che è sopravvissuta ed ancora oggi è in attività nello stesso luogo e con lo stesso nome..