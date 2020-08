Enogastronomia



Chiara e Betty alla Torre nel segno di Giampiero Gemignani

lunedì, 24 agosto 2020, 10:56

di aldo grandi

E' uno dei piatti forti del ristorante La Torre di Montecarlo, il locale gestito da 18 anni da Elisabetta Gemignani e la socia Chiara, le Thelma e Luoise della cucina come l'hanno definite. Gli spaghetti alla Beppe, straordinari, ma ancora più incredibile è che si tratta di una delle ricette inventate da Giampiero Gemignani, uno dei ristoratori che hanno fatto la storia gastronomica di Lucca. Betty Gemignani è la figlia e per noi che abbiamo frequentato il locale del padre e del fratello Sauro Gemignani a S. Macario in Piano, Solferino, ritrovarla è stata una piacevole sorpresa.

Betty e Chiara gestiscono il ristorante-enoteca La Torre a Montecarlo, agriturismo di proprietà di Marco Celli, papà di Mauro, imprenditore nel settore industriale.

Gli spaghetti alla Beppe nacquero quasi per caso grazie ad un amico di Giampiero Gemignani, un commerciante di Camigliano che una volta gli disse di inserire nel menu, dopo averli provati, questi spaghetti conditi con un sugo particolare, frutto di un errore, ossia il pomodoro al quale si era aggiunto il pesto. Il tutto mantecato con parecchio parmigiano reggiano. Giampiero provò e trovò che si trattava di una delizia da proporre ai suoi clienti.

Nel 2002 Solferino aveva chiuso da un po' e Giampiero era volato negli Stati Uniti, con la sua grande passione, dall'amico Sirio Maccioni per lavorare in uno dei suoi ristoranti. Poi era rientrato per dare una mano alla figlia Betty che aveva aperto con Chiara il ristorante a Montecarlo. Qui arrivava presto la mattina e lavorava fino al primo pomeriggio tutto di filato inventando nuovi piatti. "Purtroppo - ricorda Betty - papà morì proprio in cucina, colto da un infarto. Non fu possibile fare niente per salvarlo".

Ricordiamo le immagini appese ai muri di Solferino raffiguranti il principe Carlo, la regina madre Elisabetta e domandiamo che fine abbiano fatto. Ci sono tutte, custodite nell'archivio privato del figlio di Sauro e della figlia di Giampiero. Perché, allora, non indire una sorta di Solferino Day per ricordare?

La location della Torre di Montecarlo è splendida, con una grande aia dove si gode di una vista libera e ampia sull'orizzonte. Al crepuscolo è il top. Stasera c'è anche Marco Celli con la moglie e la figlia oltre ai due nipoti figli di Mauro. Lo salutiamo, uomo in gamba e di altri tempi.

Diamo una occhiata al menu e scopriamo che i prezzi sono assolutamente concorrenziali. Una volta mangiato, ribadiamo che la qualità e la bontà dei piatti e dei prodotti utilizzati è assolutamente ok. Il coniglio con olive e patate è divino ed è un altro piatto di Giampiero Gemignani, così come i tordelli lucchesi la cui ricetta risale a nonna Edèma che, poi l'ha tramandata alla figlia Cesarina moglie di Giampiero e mamma di Betty.

La Torre è aperta, tranne il martedì, tutte le sere, più avanti aprirà anche la domenica a pranzo. Il servizio è molto buono, l'accoglienza sublime. Si rispettano distanze e protocolli anti-Covid. Quest'anno ancor più che gli stranieri sono gli italiani a farla da padroni ai tavoli. E sistematicamente apprezzano ciò che viene loro proposto. Uno dei pochi locali se non l'unico dove il rapporto qualità-prezzo è ai limiti della perfezione. Assolutamente da provare.

Ristorante Enoteca La Torre

Via Provinciale, 7,

Montecarlo

Telefono: 0583 229495