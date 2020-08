Enogastronomia : A Querceta



Effetto Zenzero: le pizze di Stefano Bonamici sbarcano in Versilia

mercoledì, 5 agosto 2020, 20:16

Ventata di aria (possibilmente lievitata) fresca in Versilia, grazie ad un'apertura che porta nell'olimpo della ristorazione un altro principe: Stefano Bonamici, genio della pizza già conosciuto per la sua Tre Spicchi Gambero Rosso a Pisa con Zenzero. Aperto da pochissimo, infatti, è Effetto Zenzero. Si trova in Via della Contrade 235 a Querceta, a due passi dal Forte e dall'uscita autostradale Versilia. LOSTERIA della Pizza è il nome che da sempre contraddistingue la scelta di Stefano: ingrediente scelti, 72 ore di lievitazione dell'impasto per un pizzaiolo-chef che si è contraddistinto per un impasto soffice, ma croccante e friabile al contempo. Napoletana? Gourmet? No, la pizza di Stefano Bonamici.

La storia inizia all'Eresiarca, quando Bonamici si mette quasi per gioco a far le pizze: da qui una decennale evoluzione fatta di passione dove anche l'acqua è elemento determinante. Pizze, magiche e gustose, che da oggi è possibile - per nostra fortuna - degustare nella costola di Zenzero, Effetto Zenzero a Querceta. Stesso impasto e stesso menu, per una scelta un po' di nicchia (per la qualità), un po per tutti (per servizio e spendibilità) in una location già nota per atmosfera - tra sale interne e giardino d'estate- e bellezza. Non un evento qualsiasi, quindi, questa apertura, dove arricchire le proprie coordinate gustative sulla pizze, d'autore. Il tutto impreziosito da un po' di cucina. Ai fornelli troviamo infatti il giovane di buon talento Raul Sica Susini, addetto alla parte carnale: tomahawk, filetto, bistecca, hamburge e fritto del cortile. Non si vive di solo pizza. Infine, il tocco di Silvia Altini, già anima dell'Eresiarca, che dopo le esperienze parigine torna, sempre più energica, con la sua carta dei vini - mai banale, sempre ricercata e di qualità sulla scia dei maestri che l'hanno cresciuta su questo campo: Montalbano, Becagli, Garfagnini.

La proposta si arricchisce anche di serate speciali in cui indagare sul rapporto tra pizza e cibo, come quella di domani, giovedì 6 agosto, dedicata alle Ostriche: Ostrica Gratinata e Lousiana Fried Oyster con degustazione di Ostriche, Champagne e Franciacorta. Non sarà l'unica, Silvia promette la calata di grandi personaggi del prodotto d'eccellenza toscano, italiano ed internazionale. Una ragione in più per uscire a mangiar la pizza in Versilia. La Pizza di Zenzero, La Pizza di Stefano Bonamici.

EFFETTO ZENZERO - LOSTERIA

Via delle Contrade, 235

Querceta (LUCCA)

Info & Booking: 0584769302

losteriaversilia1@libero.it