Il pesce da Stefano Micheloni, un salto di qualità notevole

domenica, 23 agosto 2020, 09:44

L'anno scorso, di questi tempi, erano impegnati, tutti e due, a cucinare per gli ospiti Vip del Lucca Summer Festival alla corte di Mimmo D'Alessandro. Quest'anno avrebbero dovuto fare il bis, ma il Covid-19 ha fatto sì che la manifestazione venisse annullata e rinviata al 2021. E loro hanno tenuto aperto il loro locale, l'Enoristorante Micheloni, sulla via di Sottomonte a Guamo, un posto che non sarà pieds dans l'eau, che non concede tramonti straordinaria, ma che è accogliente, piacevole e dove i due fratelli Davide e Stefano Micheloni accolgono i commensali con una simpatia che... fa sfogo.

E' una serata calda, ma avendo voglia di mangiare pesce senza dover fare un salto in Versilia, uno dei posti dove possiamo esaudire il nostro desiderio è proprio questo. Prenotiamo e ci presentiamo puntuali.

Uno dei pregi dell'enoristorante Micheloni è il servizio, veloce e accurato, con Davide che è il top dell'accoglienza. E' lui che consiglia, inoltre, i vini e dà il benvenuto con un flut di bollicine.

E' un po' di tempo che non veniamo a cena da queste parti e, magari a differenza di altre circostanze, non abbiamo alcuna voglia di riempirci. Così accettiamo di farci coccolare da Stefano che ci propone degli assaggi che ci conquistano non solo il palato, ma anche gli occhi e, soprattutto, il cervello. A partire, ad esempio, dall'insalata di mare fruttata, una cosa che non avevamo sperimentato altrove e che chef Stefano considera uno dei suoi cavalli di battaglia. A parte la freschezza del prodotto sulla quale non si transige né si discute tantomeno si dubita. L'accoppiamento con la frutta di stagione è, semplicemente, azzeccatissimo. Niente pane e vai.

Dopo è la volta di un salmone marinato che è pura delizia per le nostre pupille, pardon papille gustative. Straordinario. Forse è una nostra impressione, ma ci sembra, davvero, che ci sia stato un notevole salto di qualità. Non che prima non si stesse già bene, ma, adesso, restiamo basiti. E la conferma arriva con l'assaggio di primo, spaghetti allo scoglio, mantecati il giusto, né troppo, né troppo poco e il sapore del mare resiste e si diffonde nelle nostre fauci più che soddisfatte.

Stefano ci propone un fritto da urlo, oppure un pesce al forno con patate, ma non ce la facciamo e decliniamo l'invito limitandoci ad un dolce molto delicato.

Non è facile, per i ristoratori, questo periodo. L'emergenza sanitaria prolungata all'infinito rischia di metterli definitivamente in ginocchio e dipende anche da noi riuscire ad evitarlo. Davide e Stefano aprono, in agosto, la sera di giovedì, venerdì e sabato salvo prenotazioni. A settembre ripartiranno a tempo pieno. Inutile stare aperti a pranzo e gli altri giorni, almeno per adesso. La cura con cui i due fratelli gestiscono questo storico, ormai, ristorante di pesce è una garanzia per chiunque piazza il suo fondoschiena a queste latitudini enogastronomiche. Torneremo per avere ulteriore conferma della qualità accresciuta.

Enoristorante Micheloni

Via di Sottomonte 77/c

Guamo

Telefono: 0583/947036