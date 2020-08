Enogastronomia



La Cremeria Opera triplica e approda a "Il Pinturicchio": inaugurazione il 12 settembre

sabato, 29 agosto 2020, 18:51

di giulia del chiaro

Scommettere su se stessi e sulla propria attività. Questo è quello che la Cremeria Opera fa dal 2013, anno in cui furono aperte le porte della sede di Sant'Anna (Viale Gaetano Luporini, 951 - Lucca). Una novità che attirò l'attenzione e l'apprezzamento di tutta la città. Da allora l'attività ha saputo affermarsi diventando, ben presto, sinonimo di gusto, tradizione, innovazione e genuinità. Qualità che, in pochi anni, hanno portato la gelateria a crescere e a raddoppiare sbarcando anche a Sant'Alessio (Via di Sant'Alessio, 927 - Lucca). Ma il sogno "Cremeria" non finisce qui e, in un anno difficile come il 2020, il negozio triplica e si prepara ad una nuova avventura che partirà con l'inaugurazione della nuova sede, all'interno del centro commerciale Il Pinturicchio, il 12 settembre dalle 16 alle 20.

A raccontarcelo è proprio il titolare, Mirko Tognetti, che – ci confida – lavora al progetto dall'inizio dell'estate: "in un anno così complicato siamo pronti a metterci di nuovo in gioco e a scommettere su una nuova apertura (la terza!)".

La nuova sede sarà collocata all'interno del centro commerciale "Il Pinturicchio" nel quale verrà creato un polo interamente dedicato al food giovanile. Con l'inaugurazione entrerà in servizio un nuovo staff: "abbiamo scommesso su noi stessi ancora una volta – racconta il titolare – e speriamo che la città veda il nostro gesto come un segnale di rinascita, il simbolo delle attività che, dopo mesi di "saracinesche abbassate", si rialzano e trovano il coraggio di ripartire più forti di prima".

Il nuovo negozio, oltre al gelato dal gusto naturale tipico del marchio "Cremeria", punterà anche alle torte fresche, alle monoporzioni e alle crèpes.

Maggiori informazioni sull'attività sono disponibili sul sito http://www.cremeriaopera.it, sul profilo Facebook (Cremeria Opera) e sul canale Instagram (cremeriaopera).