Enogastronomia



Lucca ignora Fausto Borella e lui trasloca in S. Agostino a Pietrasanta: con successo

domenica, 30 agosto 2020, 20:33

di francesca vatteroni

Dopo mesi difficili l'Accademia Maestrod'olio ha esaltato l'olio extravergine d'oliva italiano di estrema qualità a Pietrasanta il 29 e 30 agosto 2020.

Un week-end che ha offerto i migliori oli italiani abbinati a prodotti degli artigiani del gusto. Un evento che ha saputo andare oltre le aspettative e Fausto Borella, sommelier professionista e degustatore ufficiale che ha fondato l'Accademia Maestrod'olio, ci ha spiegato: "Il comune è rimasto davvero molto soddisfatto. Il sindaco ha detto che questo diventerà un evento triennale."

L'evento si è svolto nel chiostro e chiesa di Sant'Agostino, un luogo di altissima cultura.

Fausto Borella ha osservato: -"Dopo il famoso premio Versilia nel 2002, Luigi Veronelli ha fatto nascere il vero mondo del vino e io ho cominciato con lui la scoperta della degustazione italiana d'eccellenza. Dopo 18 anni si può riusare questo chiostro, sculture d'arte e olio d'eccellenza sono un bellissimo connubio culturale."

Un'occasione unica per degustare gli ultimi oli dell'annata, in attesa della nuova frangitura, ma anche per scoprire nuovi prodotti di alta qualità. Un evento a ingresso gratuito, che ha dato al consumatore un'offerta nuova e stimolante.