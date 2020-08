Enogastronomia



Villa Sardi-Giustiniani, pollo rosso non avrai il mio scalpo

domenica, 23 agosto 2020, 10:12

di aldo grandi

Varchiamo la soglia di Villa Sardi, per noi anche Giustiniani, in via della Maolina sulla via per Camaiore, quando, ormai, la luce del sole e non solo quella hanno già i colori del crepuscolo. La memoria ci riporta, improvvisamente, a una mattina di tanti anni fa, primi anni Novanta del secolo scorso, quando incontrammo e conoscemmo per la prima volta Giulio Giustiniani, all'epoca vice direttore del Corriere della Sera, il quotidiano più prestigioso d'Italia del quale eravamo diventati, per esclusivi - bene sottolinearlo non si sa mai - meriti sul campo, corrispondenti da Lucca e dalla Versilia.

Giulio era ed è anche se non lo vediamo da parecchio tempo, una persona squisita, amabile, intelligente, in inglese si aggiungerebbe smart, un uomo che ha amato questo mestiere senza mai farsi completamente fagocitare e senza mai rinunciare alle piacevolezze di questa nostra non sempre facile esistenza.

Era il periodo, quello, in cui riuscivamo a piazzare anche 13 articoli in un solo mese provenienti da queste latitudini sulle pagine delle Cronache Italiane. Oltre alle notizie in breve. Era, in sostanza, un altro stipendio oltre a quello, già lauto, che ci dava mamma Nazione. Se si pensa che, nel 1991, il Corriere pagava ogni articolo scritto da noi 90 mila lire, si ha una idea di come fossero considerati i collaboratori a Via Solferino. Giulio, poi, lasciò il giornale fondato da Eugenio Torelli Viollier e Riccardo Pavesi per approdare, lui veneto di origini e fiorentino di nascita, al Gazzettino di Venezia al quale approdava, diceva la leggenda molto vera, in motoscafo attraversando le acque della laguna.

Giulio era cresciuto alla Nazione di Firenze ed era stato, poi, acquistato dal giornale milanese in una sorta di covata fiorentina che, in quegli anni, sbarcò nel capoluogo meneghino. Era divenuto famoso per aver pubblicato, per primo, sul quotidiano fiorentino, l'elenco degli iscritti alla Loggia P2 di Licio Gelli rinvenuto nella villa di Castiglion Fibocchi.

Pensavamo anche a queste cose quando siamo stati accolti da Amelia, addetta alle pubbliche relazioni di Villa Sardi e da Matteo Giustiniano, figlio di Paolo, fratello di Giulio e marito di Mina, di origini greche, con cui dirige questa oasi di meraviglia alle porte di Lucca.

(Continua - 1)